lunes 01 de junio de 2026
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1 de junio de 2026
Fuerte.

El dolor de Moria Casán por el asesinato de Agostina Vega

Moria Casán abrió su programa de El Trece haciendo referencia al crimen de Agostina Vega y tuvo fuertes críticas contra el accionar de la Justicia.

Moria Casán habló del crimen de Agostina Vega.&nbsp;

Moria Casán habló del crimen de Agostina Vega. 

“Prendo la tele a la tarde y justo dan la noticia de que se había encontrado el cuerpo, y la verdad, un cachetazo tan duro, es una interpelación a todos nosotros, porque la verdad que yo siento como un fracaso también de la sociedad con respecto a esto”, comenzó Moria Casán.

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En ese sentido, Moria Casán agregó: “Porque todos nos sentimos involucrados, porque en este momento todos somos un poco papá, hermano, abuelo, tío, vemos una niña inocente, 14 añitos. El hashtag ‘horror’ es lo que mejor identifica este hecho, porque es muy doloroso y bueno, más allá de todos los resultados”.

Las criticas de Moria Casán

Moria Casán también tuvo fuertes palabras contra el fiscal de la causa, Raúl Garzón, que tuvo polémicas declaraciones frente a los medios tras el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega.

“Y después lo del fiscal también, qué fuerte, chicos. Fuertísimo. Hablando del éxito, del éxito de un operativo que encuentra una chica muerta, qué fuerte todo. Está como fuera de foco, ¿no? Cuando todos estamos conmocionados, o sea, ver el éxito en que el perro detectó por el mato y en el entrenamiento”, indicó.

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Moria Casan habló del crimen de Agostina Vega.

Moria Casan habló del crimen de Agostina Vega.

Asimismo, apuntó: “También estuve escuchando, estaba viéndome, estaba en el camarín, que hablaron la maestra que dice que ya hoy tenían asueto, después los chicos hay que ver cómo se trata a todos esos niñitos que son amigos de ella, que vuelven a estar y va a haber una silla vacía”.

“El cuerpo desmembrado, yo veía la tele y estaba buscando en Ampliación Ferreyra el lugar donde la encontraron, estaban buscando un brazo o sea, es una película de terror”, resaltó Moria Casán.

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