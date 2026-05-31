El fuerte descargo de Ángela Torres y el pedido de justicia por Agostina Vega

La cantante Ángela Torres fue una de las primeras artistas en manifestarse públicamente tras conocerse el crimen de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en Córdoba y cuyo cuerpo fue hallado este sábado en un descampado.

A través de sus redes sociales, la cantante compartió un extenso mensaje en el que reclamó justicia y volvió a poner el foco sobre la violencia de género en la Argentina .

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“Una mujer es asesinada cada 31 horas en Argentina. A pocos días de una nueva marcha de Ni Una Menos, otra vez una nena fue víctima de una violencia que seguimos sin poder erradicar”, escribió Torres en una historia de Instagram.

Además, sostuvo que “la violencia no empieza con un femicidio ” y remarcó que también se construye desde la indiferencia, los comentarios que minimizan y los prejuicios que repetimos.

Ángela Torres también llamó a una mayor participación de los hombres en la lucha contra la violencia de género.

“Los hombres tienen un lugar fundamental en este cambio. En no mirar para otro lado. En entender que la empatía también es una forma de compromiso”, expresó.

Su publicación tuvo una fuerte repercusión y fue compartida por miles de usuarios en redes sociales.

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El reclamo fue acompañado por numerosas figuras del espectáculo

La cantante y actriz Lali Espósito compartió una imagen de la adolescente junto a un pedido de justicia, mientras que su colega Dolores Fonzi escribió: “El horror no para. Ni una menos es un grito urgente”.

También se pronunciaron la actirz Julieta Díaz, quien sostuvo que “no aparecemos muertas, nos matan”, además de la conductora Georgina Barbarossa y la modelo y panelista Cinthia Fernández, que expresaron su indignación por el caso.

La investigación continúa con Claudio Barrelier, de 33 años y cercano al entorno de la víctima, como principal sospechoso.

La fiscalía confirmó que será nuevamente indagado mientras avanza el expediente por uno de los crímenes que más conmoción generó en los últimos días en Córdoba y en todo el país.