La bronca de Mauricio Pellegrino por el calendario tras la eliminación de Lanús en Copa Argentina

Minutos después de la dura caída 2 a 1 ante Instituto de Córdoba por los 16avos de final de la Copa Argentina, el director técnico de Lanús , Mauricio Pellegrino , se mostró visiblemente golpeado por el resultado que significó la eliminación del Granate de la competencia.

En una conferencia de prensa marcada por la frustración, el entrenador analizó el desarrollo del juego, defendió sus decisiones tácticas y lanzó un fuerte reclamo por la seguidilla de partidos que afronta su plantel.

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Pellegrino no ocultó el impacto emocional que significó quedar fuera de uno de los grandes objetivos del semestre. El Granate batalló en el Coloso Marcelo Bielsa, pero un gol agónico de tiro libre en el tiempo de descuento lo dejó con las manos vacías.

En relación al juego del equipo, el entrenador de Lanús sostuvo: "El equipo mereció un poco más por lo hecho en los 90 minutos. Tuvimos una buena actitud, pero los detalles y el desgaste nos terminaron costando caro".

Además, confesó: "Sentimos mucho dolor por la eliminación. Vinimos a Rosario con la ilusión de pasar de fase y nos volvemos con las manos vacías".

"Lo preparamos de la mejor manera, tuvimos buena actitud, sobre todo en la segunda parte. Merecimos más y con dos pelotas paradas en contra nos quedamos sin nada", aseguró el estratega de Lanús. Y apuntó: "Hemos ganado algunos puntos por la pelota parada pero también hemos perdido muchos y eso lo tenemos que ver".

lanus ante instituto copa argentina El once de Lanús que quedó eliminado de la Copa Argentina.

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Uno de los puntos más álgidos de la conferencia fue el descargo del DT sobre el exigente calendario deportivo. Pellegrino reveló el malestar de la institución por no haber conseguido una postergación del encuentro ante el conjunto cordobés.

"Habíamos pedido postergar el partido por la seguidilla de compromisos que venimos teniendo. Lamentablemente no se pudo", afirmó. Asimismo, consideró que "uno siempre quiere igualdad para todos". Y concluyó: "nosotros venimos jugando muchos más partidos que otros rivales que llegaron a este cruce con más descanso".

Con esta eliminación, Lanús sufre un nuevo revés en la temporada tras su temprana salida en la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que obliga al cuerpo técnico de Pellegrino a recalibrar la mirada en la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura en el segundo semestre del año.