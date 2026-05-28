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28 de mayo de 2026
Respaldo.

Eduardo Salvio apoyó la continuidad en Lanús de Mauricio Pellegrino

Eduardo "Toto" Salvio alzó la voz en el mundo Lanús para traer tranquilidad y sentar una postura clara respecto a la continuidad del cuerpo técnico.

Eduardo Salvio bancó a Mauricio Pellegrino en Lanús.

Eduardo Salvio bancó a Mauricio Pellegrino en Lanús.

En medio de versiones que vinculaban a Mauricio Pellegrino fuera de Lanús, tras los últimos compromisos del torneo doméstico, Eduardo Salvio fue tajante y brindó un apoyo absoluto a la gestión del actual entrenador del Granate. Luego del cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores, uno de los referentes del plantel respaldó la continuidad del director técnico.

Al ser consultado sobre los rumores que indicaban un fin de ciclo anticipado para el estratega cordobés, Salvio no dudó en desmentir cualquier cortocircuito interno y elogió la metodología de trabajo del cuerpo técnico.

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En ese marco, sostuvo: "Ojalá que no sea verdad. Nosotros estamos encantados con Mauricio y con todo el trabajo que viene haciendo con su grupo. Queremos que se quede durante muchísimos años; el equipo se encuentra muy bien con él".

El balance y la mirada hacia el futuro de Lanús

Más allá de los rumores, el "Toto" valoró el nivel competitivo del equipo bajo la conducción de Pellegrino, apuntando a mantener la regularidad en el exigente calendario que viene, incluyendo los playoffs de Sudamericana y la Copa Argentina.

“Obviamente, el club siempre se propone ser protagonista en cualquier competición. Sabemos que podemos llegar lejos, tenemos buen equipo y podemos dar lucha. Siempre las expectativas son pelear todo y lo venimos demostrando. Todavía nos queda un partido de Copa Argentina y después nos toca descansar, ya que tuvimos una mitad de año agotadora”, aseguró el futbolista surgido de la cantera Granate.

Además, realizó un balance sobre la producción del equipo durante el semestre: “El equipo, en general, durante las últimas temporadas, demostró que es un equipo duro, tanto de local como de visitante. Tuvimos partidos muy difíciles, tanto en casa como afuera, y nos fue bien. El equipo podía haberlo hecho mejor, pero bueno, no tuvimos esa cuota de suerte”.

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Lo que le queda a Lanús en el semestre

Con el triunfo 1 a 0 ante Mirassol por el cierre de la fase de grupos, el Granate finalizó en la tercera posición de su zona en la Copa Libertadores. Esto significa que, una vez que se reanude la actividad oficial tras el receso invernal y la Copa del Mundo, el equipo de Mauricio Pellegrino afrontará el repechaje (playoffs) de la Copa Sudamericana para buscar un lugar en los octavos de final.

En el plano local, el Torneo Apertura ya dio por concluida su actividad competitiva para Lanús, por lo que el reinicio de las ligas domésticas vendrá con el Torneo Clausura en la segunda mitad del año.

Mientras que el último compromiso de Lanús en el semestre será este sábado desde las 18 ante Instituto de Córdoba en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario por los 16avos de final de la Copa Argentina.

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