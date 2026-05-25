El mediocampista de Lanús Matías Sepúlveda fue convocado a la selección de Chile

La Selección Chile se encuentra en proceso de reconstrucción tras una nueva frustración por no haber clasificado al Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá. En la lista para los próximos amistosos se encuentra Matías Sepúlveda , jugador de Lanús. El Granate suma tres futbolistas en distintas selecciones.

En la próxima fecha FIFA, el conjunto trasandino disputará dos amistosos frente a rivales que jugarán la Copa del Mundo: Portugal y República Democrática del Congo. Ambos integrarán el grupo K junto a Colombia y Uzbekistán.

Otro fracaso. Las prematuras eliminaciones de Lanús en la Copa Libertadores

Matías Sepúlveda , que se sumó a Lanús en el último mercado de pases procedente de la Universidad de Chile, estará disponible para el entrenador Mauricio Pellegrino en los encuentros ante Mirassol por Copa Libertadores e Instituto de Córdoba por Copa Argentina , para luego quedar concentrado con su seleccionado.

La Roja jugará frente a los lusos el sábado 6 de junio en el estadio Nacional de Portugal, mientras que el martes 9 se medirá contra los africanos en el estadio Municipal de la Línea, en Cádiz, España.

Matías Sepúlveda Lanús tiene otro jugador citado a una Selección.

El técnico Nicolás Córdova, que reemplazó al argentino Ricardo Gareca, estará al mando de la Selección Chile que comenzará a rearmar su plantel para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030, luego de las ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022, a la que se suma Estados Unidos, México y Canadá 2026. Su última participación fue en Brasil 2014, donde alcanzó los octavos de final.

En Lanús y la Selección Chile

Durante el primer semestre de 2026, el oriundo de Maipú, disputó 21 partidos con la camiseta de Lanús entre Torneo Apertura, Playoffs, Copa Libertadores, Recopa Sudamericana y Copa Argentina, sin goles, una asistencia y un total de 723 minutos.

Para la Selección Chile había sido convocado en noviembre de 2025 para los amistosos contra Rusia y Perú, pero no en marzo de 2026 para los juegos con Cabo Verde y Nueva Zelanda.

Entre otros jugadores del fútbol argentino figuran el arquero Brayan Cortés y el delantero Iván Morales (de Argentinos Juniors) y los volantes Lautaro Millán y Maximiliano Gutiérrez (de Independiente),

Matías Sepúlveda es el tercer jugador de Lanús llamado a un seleccionado, puesto que los defensores José María Canale y Ronaldo Dejesús figuran en la pre-lista de Gustavo Alfaro por Paraguay con vistas al próximo Mundial.