lunes 25 de mayo de 2026
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25 de mayo de 2026
A La Roja.

El mediocampista de Lanús Matías Sepúlveda fue convocado a la selección de Chile

El volante de Lanús integra la lista del técnico Nicolás Córdova para los amistosos ante Portugal y R.D. del Congo en la próxima fecha FIFA.

Matías Sepúlveda, de Lanús a la Selección Chile.&nbsp;

Matías Sepúlveda, de Lanús a la Selección Chile. 

La Selección Chile se encuentra en proceso de reconstrucción tras una nueva frustración por no haber clasificado al Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá. En la lista para los próximos amistosos se encuentra Matías Sepúlveda, jugador de Lanús. El Granate suma tres futbolistas en distintas selecciones.

En la próxima fecha FIFA, el conjunto trasandino disputará dos amistosos frente a rivales que jugarán la Copa del Mundo: Portugal y República Democrática del Congo. Ambos integrarán el grupo K junto a Colombia y Uzbekistán.

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Matías Sepúlveda, que se sumó a Lanús en el último mercado de pases procedente de la Universidad de Chile, estará disponible para el entrenador Mauricio Pellegrino en los encuentros ante Mirassol por Copa Libertadores e Instituto de Córdoba por Copa Argentina, para luego quedar concentrado con su seleccionado.

Amistosos para el volante de Lanús

La Roja jugará frente a los lusos el sábado 6 de junio en el estadio Nacional de Portugal, mientras que el martes 9 se medirá contra los africanos en el estadio Municipal de la Línea, en Cádiz, España.

Matías Sepúlveda
Lanús tiene otro jugador citado a una Selección.

Lanús tiene otro jugador citado a una Selección.

El técnico Nicolás Córdova, que reemplazó al argentino Ricardo Gareca, estará al mando de la Selección Chile que comenzará a rearmar su plantel para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030, luego de las ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022, a la que se suma Estados Unidos, México y Canadá 2026. Su última participación fue en Brasil 2014, donde alcanzó los octavos de final.

En Lanús y la Selección Chile

Durante el primer semestre de 2026, el oriundo de Maipú, disputó 21 partidos con la camiseta de Lanús entre Torneo Apertura, Playoffs, Copa Libertadores, Recopa Sudamericana y Copa Argentina, sin goles, una asistencia y un total de 723 minutos.

Para la Selección Chile había sido convocado en noviembre de 2025 para los amistosos contra Rusia y Perú, pero no en marzo de 2026 para los juegos con Cabo Verde y Nueva Zelanda.

Entre otros jugadores del fútbol argentino figuran el arquero Brayan Cortés y el delantero Iván Morales (de Argentinos Juniors) y los volantes Lautaro Millán y Maximiliano Gutiérrez (de Independiente),

Matías Sepúlveda es el tercer jugador de Lanús llamado a un seleccionado, puesto que los defensores José María Canale y Ronaldo Dejesús figuran en la pre-lista de Gustavo Alfaro por Paraguay con vistas al próximo Mundial.

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