Gran desfile y multitudinario festejo patrio en Lomas para celebrar el 25 de Mayo

Llegó el día de uno de los festejos patrios más importantes que se celebran en Lomas de Zamora, el 25 de Mayo. Desde el mediodía, una multitud se acercó a la Plaza Grigera , con banderas argentinas, para ser parte o ver el desfile cívico de instituciones locales sobre la avenida. También hubo locro , actividades y shows musicales.

El Himno Nacional fue interpretado por la cantora, autora y compositora folclórica argentina Candela Mazza, también conocida como la Señora de la chacarera, premiada en Cosquín y Jesús María.

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La tarde se llenó de música y baile popular con la participación de 56 ballets folklóricos que realizaron el Pericón Nacional, junto a músicos y grupos locales. Al mismo tiempo, los vecinos se sumaron a bailar en medio de una plaza totalmente colmada. El cierre estuvo a cargo del Dúo Coplanacu, uno de los grupos de folklore más conocidos y prestigiosos de Argentina, con casi cuatro décadas de trayectoria.

Lionel, Sabrina, Belén y Gabriel fueron algunos de los bailarines que participaron del festival. Mientras vecinos les pedían fotos, expresaron su emoción por el evento. "Estuvo muy lindo, vino muchísima gente. Hoy estuvimos en el desfile y después vinimos a bailar el Pericón. Hace nueve años que participamos y estamos muy contentos", comentó Lionel en diálogo con La Unión.

desfile lomas Gabriel, Belén, Sabrina y Lionel bailaron el Pericón en la Plaza Grigera.

Claudia, vecina de Banfield, se acercó con sus hijos para celebrar en familia. "Es increíble la fiesta que armaron. Nosotros venimos de Banfield, llegamos bien temprano para ver el desfile y de paso comer algo rico. Desde muy chica me gustaban los actos en la escuela y todo lo que eran los festejos patrios. Trato ahora de que me acompañen ellos", comentó a La Unión.

A un costado, varios vecinos hicieron ronda para bailar una chacarera. Algunos se sumaban y otros se acercaban a filmarlos. Esto se repitió en distintos rincones de la plaza. "Estamos felices. Son cosas que hay que festejar en familia y más si tenés la oportunidad acá cerca de tu casa", comentó Oscar, vecino de Lomas centro.

Al margen del festejo musical, una de las postales de la jornada fue la larguísima fila que hicieron los vecinos para no perderse el locro y el chocolate caliente. La cola empezaba en Manuel Castro y Portela y se extendía casi hasta Sáenz, donde personal del Municipio servía la comida y la bebida.

ropa Los vecinos de Lomas de Zamora colaboraron con la donación de ropa de abrigo.

En los alrededores e incluso dentro de la plaza, muchos vendedores ambulantes ofrecían pastelitos y empanadas. Otros vendían escarapelas (algunos de ellos, con un precio a voluntad).

Por otro lado, los vecinos pudieron colaborar con donaciones que serán destinadas a personas en situación de calle. Recibieron ropa de abrigo y frazadas en un stand instalado en la Plaza Grigera. Todo lo recolectado irá a los operativos Lomas Abriga que lleva adelante el Municipio junto con diferentes organizaciones para brindar asistencia a los que más necesitan.

El intendente Federico Otermín destacó la presencia masiva de vecinos de Lomas para celebrar el 25 de Mayo. "En tiempos donde nos dicen que el amor por la Patria pasó de moda, Lomas dice sí al futuro, sí a la familia, sí a la comunidad, sí al país maravilloso que tenemos y nos merecemos. Que nunca nada ni nadie nos haga creer que no somos un país extraordinario. Entre todos hagamos para nuestros hijos que Argentina sea esa tierra de oportunidades, de sueños y de futuro que nos merecemos", expresó.

Las mejores fotos del 25 de Mayo en Lomas de Zamora

vecinos festejo 25 de mayo Baile y festejo en la Plaza Grigera.

festejo plaza grigera Una multitud celebró en la Plaza Grigera.

locro Ningún vecino se quiso perder el locro.

image Instituciones desfilaron por la avenida, frente a la Grigera.

image Instituciones desfilaron por la avenida, frente a la Grigera.