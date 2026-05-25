Casa Kilhawe de Temperley presenta una obra teatral basada en un cuento de Julio Cortázar

Una excelente oportunidad para ver teatro gratuito es lo que presentará este sábado a las 21, la iniciativa " Lomas en escena" del Municipio, la cual intenta llevar arte a los barrios. En esta oportunidad presentarán "La Casa" en el escenario de Casa Kilhawe Temperley y aún quedan algunas entradas ya que el cupo es limitado.

El encuentro será en el espacio dedicado al arte y la cultura ubicado en Coronel Suárez 326, Temperley y los que se sumen van a poder apreciar la obra que está basada en el cuento de Julio Cortázar : "Casa Tomada".

"Será una noche única para ser parte de este evento que lo hacemos con el apoyo del Municipio de Lomas y donde los asistentes van a poder ver una historia con una linda mirada en el cuento de Cortázar", anticipó la coordinadora de Casa Kilhawe, Rosana Domínguez .

Según anticiparon, la obra que ya fue presentada en otros espacios de Lomas, tendrá una puesta en escena muy particular ya que el multiespacio Kilhawe es una casa antigua con mucha historia que va aportar una escenografía especial a la obra de teatro.

El relato de la obra sigue la vida de dos hermanos en una antigua casa de Buenos Aires hasta que algo comienza a alterar esa calma es la sinopsis de la puesta en escena que cuenta con el impecable trabajo en la dirección y adaptación de la dramaturga de Lomas de Zamora Sylvia Bonfiglio. Los actores que protagonizan La Casa son: Juan Almazan y Victoria Colman y la técnica y el sonido a cargo de Mario Arraraz.

Las localidades son limitadas por lo que se pide reservar los lugares lo antes posible. "Vamos a estar brindando las entradas hasta que se terminen los cupos disponibles. Por eso, los que quieran asistir deben escribir al número de WhatsApp 1154777319 o dejar un mensaje privado a la cuenta de Instagram: @kilhawe

"Para nuestro espacio es una felicidad recibir este clásico de Cortázar porque es una obra con un enfoque diferente que nos permite además dar a conocer el lugar a través de este encuentro gratuito", concluyó Domínguez.