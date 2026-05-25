lunes 25 de mayo de 2026
Escribinos
25 de mayo de 2026
Desde el mediodía.

Lomas tendrá hoy su gran festejo patrio en la Plaza Grigera

Habrá desfile de instituciones, locro y shows musicales gratuitos para celebrar el 25 de Mayo en Lomas de Zamora. El cierre estará a cargo del Dúo Coplanacu.

Desde el mediodía, en la Plaza Grigera, habrá desfile cívico de instituciones. locales,

Desde el mediodía, en la Plaza Grigera, habrá desfile cívico de instituciones. locales,

La tarde se llenará de música y baile popular con la participación de 56 ballets folklóricos que realizarán el Pericón Nacional, junto a músicos, grupos locales, y la presentación Presentación en vivo del Dúo Coplanacu, uno de los grupos de folklore más conocidos y prestigiosos de Argentina, con casi 4 décadas de trayectoria.

Lee además
El aporte de Facundo Villarreal es clave en el ataque de Los Andes.
Novedad.

Facundo Villarreal se afianza en el ataque de Los Andes: qué dijo
La obra de teatro La Casa llega al espacio Kilhawe en Temperley este sábado a las 21
Con entrada gratuita.

Casa Kilhawe presenta una obra teatral basada en un cuento de Cortázar
image
Unos 56 ballets folklóricos que realizarán el Pericón Nacional.

Unos 56 ballets folklóricos que realizarán el Pericón Nacional.

El Himno Nacional estará interpretado por la cantora, autora y compositora folclórica argentina Candela Mazza, también conocida como la Señora de la chacarera, premiada en Cosquín y Jesús María.

Temas
Seguí leyendo

Facundo Villarreal se afianza en el ataque de Los Andes: qué dijo

Casa Kilhawe presenta una obra teatral basada en un cuento de Cortázar

La curiosa propuesta para viajar al pasado de Banfield en fotos

Una charla gratuita en Banfield analizará las internas políticas tras la Revolución de Mayo

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Amelia es una reconocida cantante y cocinera de Lomas.
25 de Mayo.

Es famosa en Lomas por sus empanadas tucumanas y su pasión por el folklore

Las más leídas

Te Puede Interesar

El aporte de Facundo Villarreal es clave en el ataque de Los Andes.
Novedad.

Facundo Villarreal se afianza en el ataque de Los Andes: qué dijo