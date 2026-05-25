Lomas tendrá hoy su gran festejo patrio en la Plaza Grigera

Desde el mediodía, en la Plaza Grigera, habrá desfile cívico de instituciones. locales,

Llegó el día de uno de los festejos patrios más importantes que se celebran en Lomas de Zamora, el 25 de Mayo. Desde el mediodía, en la Plaza Grigera, habrá desfile cívico de instituciones locales, locro, actividades y shows musicales. Invitan a los vecinos a llevar banderas y detalles celestes y blancos.

La tarde se llenará de música y baile popular con la participación de 56 ballets folklóricos que realizarán el Pericón Nacional, junto a músicos, grupos locales, y la presentación Presentación en vivo del Dúo Coplanacu, uno de los grupos de folklore más conocidos y prestigiosos de Argentina, con casi 4 décadas de trayectoria.

image Unos 56 ballets folklóricos que realizarán el Pericón Nacional.

El Himno Nacional estará interpretado por la cantora, autora y compositora folclórica argentina Candela Mazza, también conocida como la Señora de la chacarera, premiada en Cosquín y Jesús María.

Los vecinos que se acerquen podrán colaborar con donaciones que serán destinadas a personas en situación de calle. Recibirán ropa de abrigo y frazadas en el Teatro del Municipio, que está ubicado frente a la plaza en la calle Manuel Castro 262. Todo lo recolectado irá a los operativos Lomas Abriga que lleva adelante el Municipio junto con diferentes organizaciones para brindar asistencia a los que más necesitan.

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