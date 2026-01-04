Cómo es la asistencia a personas en situación de calle en Lomas de Zamora

Una de las acciones solidarias que lleva adelante el Municipio junto a organizaciones de Lomas de Zamora es la asistencia a personas en situación de calle para mejorar su calidad de vida.

Durante este año se hicieron 14 operativos de Lomas Abriga, una iniciativa que se activó cuando hubo alertas por temperaturas de frío extremo y consistió en la entrega de viandas con comida y ropa . En el espacio de la calle Manuel Castro 220 (frente a la Plaza Grigera ) y en el Centro Cultural Artesresistir de Banfield (perteneciente a la Organización Aconcagua ) se organizaron varias jornadas para cocinar, preparar las viandas y dividir la ropa que luego fue entregada mediante recorridas por distintos barrios.

"Hicimos recorridas en Lomas, Banfield, Temperley, San José, Llavallol, Turdera y Cuartel Noveno para asistir entre 93 y 106 personas en situación de calle. Siempre vamos a los lugares donde duermen y, además de hacer el monitoreo por el riesgo de vida que significan las bajas temperaturas, aprovechamos para charlar y comentarles acerca de los recursos que tenemos a nivel local como el asesoramiento para pensiones no contributivas, acceso al Certificado Único de Discapacidad , DNI gratuito, turnos de salud , la posibilidad de empezar un tratamiento para el consumo problemático y articulaciones con las áreas de Niñez, Género, Colectividades y Salud Mental ", detalló la directora de Organización Comunitaria del Municipio, Micaela Sánchez.

Además de llevarles un plato de comida caliente, el objetivo es conocer sus necesidades y gestionar el acceso a los recursos y programas que tiene el Municipio.

Una gran cena de Navidad en Lomas de Zamora

Más de 150 personas en situación de calle tuvieron su cena de Navidad en la Plaza Grigera en el marco de una hermosa jornada impulsada por la Organización Aconcagua junto con el Municipio y la Cruz Roja.

"En un tiempo que nos tiene muy atomizados, es muy significativo lo que sucedió en la plaza porque se sumaron muchas personas a dar una mano, a acompañar desde la cocina y a dejar donaciones para la mesa dulce. Estuvimos dos meses trabajando a pulmón y planificando la cena de Navidad para que salga bien y que todos los compañeros que están en situación de calle se sientan a gusto y estén contentos", expresó Carolina Canosa, presidenta de la Organización Aconcagua.

La cena se hizo el sábado 27 de diciembre y tuvo un menú muy completo: una entrada de pionono y empanadas, pollo con ensalada rusa y ensalada mixta, tiramisú, ensalada de frutas, pan dulce y budines. También hubo espacios de recreación para niñeces, postas de salud, shows de música y torneos de truco.

cena navidad plaza grigera Desde Aconcagua estuvieron dos meses organizando la ceña navideña.

"Arrancamos a cocinar desde las 9 de la mañana y armamos un sistema de mozos y encargados de mesa para que todos tengan un plato de comida y no falte nada. Es doloroso ver tanta gente en situación de calle pero a su vez me da mucha alegría que haya organizaciones que acompañan y que el Municipio aborde la problemática y siempre esté para dar una mano", destacó Carolina.

Todos los sábados, los integrantes de Aconcagua se juntan a cocinar para las personas en situación de calle. Además de llevarles un plato de comida, los pibes y pibas de la organización se toman el tiempo de escuchar, acompañar, compartir y conocer sus necesidades.