Cientos de familias participaron de la cena navideña en la Plaza Grigera de Lomas de Zamora

Los más chicos recibieron regalos y se sumaron a las actividades.

Con una gran convocatoria, la Plaza Grigera de Lomas de Zamora se llenó de cientos de familias que se sumaron a una gran cena navideña y solidaria que tuvo lugar el sábado, promovida por la Organización Aconcagua.

Se instalaron largas mesas para que las personas en situación de calle, los que están solos o simplemente ese vecino que quieran compartir con otros puedan disfrutar de la jornada.

Bajo el concepto de "compartir estas fiestas en comunidad" es que la Organización Aconcagua de Lomas , con el apoyo del Municipio, la dirección de Organización Comunitaria (perteneciente de la secretaria de Desarrollo Social), lograron realizar la cena como ya lo habían hecho otros años. La iniciativa fue dirigida para las personas en situación de calle o riesgo de situación de calle, y se sumaron cientos de personas a la jornada totalmente solidaria.

La Cruz Roja, filial Lomas, también estuvo presente colaborando en la cocina porque gracias a las donaciones elaboraron un menú para recibir a los invitados que se instalaron en las mesas apostadas en medio de la plaza.

"De entrada hubo arrollados de pionono y empanadas, de plato principal pollo al horno con ensalada rusa o mixta, de postre chocotorta y ensalada de frutas. También se ofreció una mesa dulce con confituras navideñas y pan dulce", contó Victoria, referente de la Cruz Roja Lomas, que junto a los voluntarios instalaron un puesto sanitario donde se hicieron controles antropométricos (talla y peso), además de tomar la tensión arterial y realizar alguna curación en caso de necesidad.

Todas las actividades para grandes y chicos en la Plaza Grigera

Además de la cena, hubo distintas actividades pensadas para las familias ya que se instaló un puesto con juegos para infantes, hubo karaoke y torneo de truco: todo organizado por los integrantes de Aconcagua Lomas.

Entre las sorpresas, estuvo Papá Noel, que se encargó de entregar juguetes a los más chicos, los cuales fueron donados por parte de la Cruz Roja y de Aconcagua. "Por nuestra parte, entregamos alrededor de 200 kits de higiene personal", aseguraron desde la Cruz Roja.

Por parte de Cultura Lomas se presentó una banda de música en vivo para poner más energía a la tarde-noche en comunidad, estuvo durante toda la jornada una posta Sanitaria del área de Salud de Lomas y hasta un altar de los deseos para que puedan participar todos los presentes.

Participaron en esta ocasión unos 72 voluntarios, entre vecinos, voluntarios de Cruz Roja, militantes de Organización Aconcagua y militantes de organizaciones sociales amigas y compañeras de cada una de las entidades que se juntaron especialmente para dicha jornada.

"Asistimos a más de 150 personas, la mayoría de ellas población en situación de calle o riesgo de situación de calle a las que asistimos sábado a sábado en nuestras recorridas nocturna", detalló Cynthia, integrante de Aconcagua Lomas

Todos los diciembres en la Plaza Grigera

La cena para festejar las fiestas ya se ha hecho una tradición en la Plaza Grigera ya que se comienza a juntar donaciones varios días antes para que las personas en situación de calle puedan disfrutar de un espacio al aire libre, comiendo rico y en comunidad.

Según detallaron desde la Organización Aconcagua, la colecta se realiza a través de las redes para que los vecinos se sumen con lo que puedan y de esta manera puedan cocinar de la misma manera que lo hacen en cada recorrida nocturna durante el año.

"Este es el 4to año que la organización realiza esta cena. El 2do año que lo hacemos en conjunto con la Dirección de Organización Comunitaria y el 1er año junto a Cruz Roja y la verdad que estamos más que conformes con la colaboración, la responsabilidad y el compromiso de cada una de las partes", aseguró la voluntaria de Aconcagua.

Fue una jornada pensada para grandes y chicos.

Calculan que pasaron por la Grigera alrededor de 150 personas

Los más chicos recibieron regalos de Navidad.