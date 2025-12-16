Promueven en Lomas de Zamora unas Fiestas sin pirotecnia

Fiestas Felices sin pirotecnica en Lomas de Zamora.

Desde el Municipio de Lomas de Zamora comenzaron con la campaña Fiestas Felices sin pirotecnia en las redes con el objetivo de desalentar el uso que efectos perjudiciales del ruido en personas con TEA y animales. ¿El objetivo? Que todos pasemos una Navidad y un fin de año con tranquilidad y empatía.

Las personas con Trastornos del Espectro Autista y los animales perciben la pirotecnia entre 2 y 5 veces más fuerte que los demás. Son conocidos los testimonios de los padres que aseguran que les cuesta mucho calmar a sus hijos, se deben encerrar, colocar auriculares. El ruido fuerte les provoca una ansiedad extrema, miedo, llanto, ataques de ira, conductas autoagresivas o escapes, convirtiendo las celebraciones en experiencias traumáticas.

Los perros y gatos, sobre todo, se mueven de un lado a otro, no paran de ladrar y se estresan. Sufren pánico, taquicardia, temblores, desorientación y hasta la muerte. Pero también las aves sufren la peor parte.

El sufrimiento por la pirotecnica "Sabemos que afecta muy fuerte a personas con sensiblidad auditiva y a perros y gatos, a la fauna silveste y en particular a las aves les afecta rotundamente. Tal es así que en las épocas festivas vemos más casos que nos llegan al Hospital de Animales de aves heridas por quemaduras o en shock e incluso ya con muerte súbita. Podemos encontrar un perrito, un gatito, un ave silvestre o un ave doméstica en la calle, si lo vemos que está quieto o sospechamos que está herido lo primero que hay que hacer es no tocarlo por la seguridad nuestra y la del animalito y pedir ayuda", remarca Pablo Pulido, de Rescate de Fauna y Restauración ambiental, en un video publicado por el Municipio de Lomas.

Desde el Servicio TEA Lomas dijeron: “Los invitamos a concientizar sobre las personas que sufren antes ruidos sonoros fuertes y les sugerimos que en estas Fiestas haya más luces y menos ruido”. Como alternativa a los fuegos artificiales con impacto sonoro, están la pirotecnia "fría" que prioriza las luces y colores sobre las explosiones y los globos de luz y faroles flotantes.

