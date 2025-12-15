Conectan a empresas de Lomas de Zamora con vecinos que buscan empleo

El Municipio creó una plataforma digital para conectar a los vecinos de Lomas de Zamora que están buscando empleo con las empresas y comercios de la ciudad que necesitan sumar trabajadores .

Durante las últimas semanas, en la página web pusieron nuevas ofertas laborales en rubros y especialidades como empleada administrativa con experiencia ventas; carnicero; herrero; operario para la fabricación de productos cosméticos, industriales y pinturas; ayudante de plegador; e instalador de accesorios para vehículos pickup y 4x4.

Los interesados en postularse tienen que registrarse en la web con sus datos y crear un perfil en el que podrán sumar una foto, información sobre experiencias laborales, habilidades e inclusive descargar el perfil en formato de CV ( currículum ).

Las empresas que quieran contratar gente también pueden anotarse en la plataforma. "En el caso de las empresas, se carga el perfil y las propuestas laborales, y desde el Gobierno local nos ocupamos de identificar aspirantes que coincidan con los criterios de búsqueda. Mientras que para quienes buscan empleo, hay que cargar los datos personales, estudios o experiencia laboral y a los que coincidan con alguna oferta vigente, los contactaremos para que puedan coordinar una entrevista y continuar el proceso de admisión con la empresa", detallaron desde el Municipio.

La iniciativa está vinculada con Aprender Lomas, otra plataforma que tiene toda la información sobre más de 450 carreras, cursos y talleres que se dictan en instituciones locales. A partir del próximo año ampliarán la oferta educativa con nuevas opciones para que los vecinos tengan una formación y más posibilidades de acceder a un trabajo.

Charlas de primer empleo para jóvenes

A través del Imptce, el Municipio dio charlas sobre introducción al mundo del trabajo y primer empleo para jóvenes. Este año hubo encuentros con alumnos, miembros de centros de estudiantes y de instituciones locales que aprendieron cómo armar un CV efectivo y diferentes claves para rendir al máximo en entrevistas laborales.