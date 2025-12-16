martes 16 de diciembre de 2025
Escribinos
16 de diciembre de 2025
A puro baile.

Se viene este viernes en Lomas de Zamora la última matinée inclusiva del año

Las personas con y sin discapacidad mayores de 12 años se podrán acercar a Auditorio Sur, en Lomas de Zamora, a compartir el baile inclusivo que es un éxito.

La iniciativa surgió en 2015 en Lomas de Zamora.

La iniciativa surgió en 2015 en Lomas de Zamora.

De 17 a 19 se realizará el baile gratuito organizado por el Municipio de Lomas para personas con y sin discapacidad mayores de 12 años, quienes podrán ingresar con familiares o un acompañante en caso que sea necesario. En el complejo ubicado sobre la Avenida Meeks 1080, a metros de la estación de Temperley, tanto las luces como el sonido están adaptados a las necesidades y preferencias de los participantes, que en muchos casos son adolescentes, jóvenes y adultos pertenecientes a escuelas especiales, centros de día y hogares.

Lee además
Los vecinos y comerciantes de Banfield, unidos y a la espera de las Fiestas. 
Emoción y camaradería.

Banfield encendió su árbol de Navidad con una celebración que unió a todo el barrio
La institución de Santa Catalina se prepara para cerrar el año a pura solidaridad.
Solidario.

Un merendero de Santa Catalina prepara un festejo navideño y pide donaciones
Embed - Municipio Lomas de Zamora on Instagram: " MATINÉE LOMAS ¡ÚLTIMA EDICIÓN DEL AÑO! Auditorio Sur. Viernes 19 de diciembre de 17 a 19hs. Todos los meses llevamos adelante Matinée Lomas: una propuesta súper inclusiva y divertida con luces y sonidos adaptados, para que puedan disfrutar personas con y sin discapacidad. Conocé más en @culturalomas. #ComunidadLomas @comunidad.lomas @imdipamlomas"
View this post on Instagram

Se trata del evento inclusivo con más éxito y convocatoria que funciona en la ciudad. El espacio también cuenta con rampa y baño para discapacitados, piso nivelado, salida de emergencia, servicio médico y de ambulancia ante urgencias, personal encargado de la supervisión del evento y agentes de tránsito ordenando el ingreso en la puerta.

La fiesta arrancó en junio de 2015 y, con el correr de los años, se fueron sumando cada vez más asistentes. La primera edición de este año fue en abril y luego se realizaron eventos mensuales con un éxito rotundo.

Inclusión en Lomas de Zamora

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Municipio de Lomas de Zamora llevó adelante un encuentro comunitario que reunió a instituciones de todo el distrito. La actividad, realizada en el Parque de Lomas, tuvo como objetivo impulsar acciones de sensibilización, promover la reflexión colectiva y fortalecer el compromiso comunitario en torno a los derechos y la inclusión.

Hubo música, comida saludable, juegos, entretenimiento y artistas en vivo. Los vecinos se divirtieron, bailaron y vivieron una jornada diferente.

Temas
Seguí leyendo

Banfield encendió su árbol de Navidad con una celebración que unió a todo el barrio

Un merendero de Santa Catalina prepara un festejo navideño y pide donaciones

El tierno video de los Bomberos de Lomas anticipando la Navidad

Promueven en Lomas de Zamora unas Fiestas sin pirotecnia

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El barrio Apolo 11, en Villa Centenario, está formado por cinco torres y una escuela.
Orgullo lomense.

Apolo 11, el barrio de Centenario inspirado en la llegada del hombre a la luna

Por  Aníbal Manzi

Las más leídas

Te Puede Interesar

Ian Lucas y Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity.  video
¡Ups!

El picante cruce de Ian Lucas y Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity