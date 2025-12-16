Se viene este viernes en Lomas de Zamora la última matinée inclusiva del año

La iniciativa surgió en 2015 en Lomas de Zamora.

Diciembre llega cargado de eventos en Lomas de Zamora, pero este viernes hay uno muy especial: la última edición de Matinée Lomas del año, el baile inclusivo que convoca a miles de vecinos de la región en Auditorio Sur.

De 17 a 19 se realizará el baile gratuito organizado por el Municipio de Lomas para personas con y sin discapacidad mayores de 12 años, quienes podrán ingresar con familiares o un acompañante en caso que sea necesario. En el complejo ubicado sobre la Avenida Meeks 1080, a metros de la estación de Temperley, tanto las luces como el sonido están adaptados a las necesidades y preferencias de los participantes, que en muchos casos son adolescentes, jóvenes y adultos pertenecientes a escuelas especiales, centros de día y hogares.

Se trata del evento inclusivo con más éxito y convocatoria que funciona en la ciudad. El espacio también cuenta con rampa y baño para discapacitados, piso nivelado, salida de emergencia, servicio médico y de ambulancia ante urgencias, personal encargado de la supervisión del evento y agentes de tránsito ordenando el ingreso en la puerta.

La fiesta arrancó en junio de 2015 y, con el correr de los años, se fueron sumando cada vez más asistentes. La primera edición de este año fue en abril y luego se realizaron eventos mensuales con un éxito rotundo.

Inclusión en Lomas de Zamora En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Municipio de Lomas de Zamora llevó adelante un encuentro comunitario que reunió a instituciones de todo el distrito. La actividad, realizada en el Parque de Lomas, tuvo como objetivo impulsar acciones de sensibilización, promover la reflexión colectiva y fortalecer el compromiso comunitario en torno a los derechos y la inclusión. Hubo música, comida saludable, juegos, entretenimiento y artistas en vivo. Los vecinos se divirtieron, bailaron y vivieron una jornada diferente.

