Banfield encendió su árbol de Navidad con una celebración que unió a todo el barrio

Los vecinos y comerciantes de Banfield, unidos y a la espera de las Fiestas.

La Plaza del Campeón de Banfield fue escenario de una emotiva postal: el encendido del árbol de Navidad , una iniciativa que nació gracias a la Cámara de Comercio de Banfield y que se convirtió en un proyecto colectivo. Vecinos, instituciones y comercios participaron de una jornada que fomentó el espíritu festivo.

Marcelo Pagano , secretario de la Cámara de Comercio de Banfield, conversó con La Unión para destacar el valor comunitario que sostiene la propuesta. “La Navidad en Banfield es un proyecto colectivo”, expresó, con orgullo.

La idea nació a fines del año pasado, en una charla entre comerciantes que buscaban fortalecer el clima navideño en el barrio . La propuesta surgió casi de manera espontánea: armar un árbol en la Plaza del Campeón, en Valentín Vergara al 1500.

La estructura del primer árbol fue realizada por un vecino del barrio y luego se fue perfeccionando hasta llegar al diseño actual. Pero lo que realmente marcó el rumbo del proyecto fue la participación de la comunidad . Los comerciantes aportaron luces y adornos, mientras que este año se sumaron aún más vecinos: desde quienes tejieron decoraciones a mano hasta quienes donaron objetos de sus casas o pintaron figuras con colores para embellecer el árbol. “Esas cosas muestran lo que somos cuando trabajamos juntos”, destacó Pagano.

Chicos y grandes colaboraron en el armado del árbol navideño en la Plaza del Campeón de Banfield.

El proyecto creció tanto para este 2025 que hasta se sumaron instituciones como el Club Atlético Banfield, el Rotary Club Banfield Este, el Santuario Basílica Sagrada Familia de Nazareth, la Junta de Estudios Históricos de Banfield, el Teatro Maipú y los Bomberos Voluntarios, ampliando aún más la red de colaboración. La presencia del Padre Rubén volvió a ser parte central del encuentro: su bendición, sumado al encendido de las luces, generaron un clima de emoción compartida que muchos describieron como un regreso a los recuerdos de la infancia.

Alrededor del encendido también hubo propuestas gastronómicas a cargo de los comercios de la zona. Como si eso fuera poco, la Cámara de Comercio de Banfield comenzó a colocar luces navideñas (también donadas por los comerciantes) en Maipú, Belgrano, Alsina y otras calles para embellecer el centro comercial de la ciudad. “Cuidar lo local también significa comprarles a nuestros vecinos”, explicó Marcelo.

Para Pagano, el árbol de Navidad de Banfield se convirtió en un símbolo del barrio y en una prueba de que las tradiciones se construyen entre muchos. “Cuando nos unimos, nos potenciamos. Y el barrio, cuando trabaja en conjunto, no solo se ilumina: avanza”, concluyó.