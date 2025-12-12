Llamarán a elecciones en el PJ bonaerense: quién podría reemplazar a Máximo Kirchner.

En ese sentido, el jueves 18 de diciembre el mandato de Máximo Kirchner a cargo del PJ bonaerense se dará por concluido y comenzará un período de prórroga hasta las próximas elecciones . Y el Consejo Provincial partidario se reunirá al día siguiente, a las 14, en la Casa Cultura y Arte del municipio de Malvinas Argentinas.

La convocatoria a elecciones debe hacerse con un mínimo de 60 días de anticipación. Según detallaron desde el entorno de Kirchner al sitio El Destape, hasta que haya elecciones seguirán al frente del PJ “Máximo y todo el consejo provincial”.

En las últimas horas, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dio a entender que la vicegobernadora y también vicepresidenta primera del PJ, Verónica Magario, es quien “mejor representa los intereses del ejecutivo provincial”.

Desde Casa de Gobierno entienden que el sillón del PJ bonaerense debe ser para “los intendentes”.

Una posible lista de unidad podría tejerse detrás de algunos de los intendentes que mejor articulan entre los distintos sectores del PJ. Tal sería el caso del jefe comunal de Lomas de Zamora (Federico Otermin) y de Pilar (Federico Achaval).

En tanto, la intendenta de Moreno y actual vicepresidenta segunda del partido justicialista, Mariel Fernández, se autoproclamó candidata: “Yo quiero ser presidenta del PJ”, dijo en el programa de streaming Uno Tres Cinco.

Por otro lado están aquellos jefes comunales díscolos, no alineados ni con el sector de Cristina Kirchner ni con el del gobernador Axel Kicillof. Julio Pereyra, ex intendente de Florencio Varela y presidente del PJ de dicho distrito, emitió un comunicado en el que pide “elecciones” para el partido. El actual jefe comunal y vicepresidente del Partido Justicialista local, Andrés Watson, acompañó el pedido. En esta zona también podría ubicarse el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.