La CGT presentó en Tribunales un escrito contra la reforma laboral de Javier Milei

Tras la sanción de la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei en el Congreso, la Confederación General del Trabajo ( CGT ) resolvió judicializar el proyecto para evitar su aplicación. En ese sentido, se organizó una movilización hacia la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales.

Así, reafirmó hoy que su reclamo de inconstitucionalidad sobre la ley de reforma laboral: se fundamenta en que se ven afectados “el artículo 14 bis” de la Constitución Nacional, así como principios de la OIT que tienen rango constitucional.

Tensión. Alerta por la reforma laboral: hay expectativa por una nueva reunión de la CGT

Sin lucha. Ni paro ni movilización: la CGT le pide ayuda a la Justicia contra la reforma laboral

“La mal llamada de ‘modernización’, significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales”, expresó este lunes la central sindical en un comunicado difundido tras la presentación en Tribunales de su pedido de inconstitucionalidad.

Vulnera “el principio de Progresividad (o No Regresión): que impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en los derechos laborales adquiridos”. Asimismo, viola el “Principio Protectorio: que se basa en la desigualdad estructural entre empleador y trabajador, y que busca restituir la equivalencia y evitar abusos sobre la protección de la parte débil que es la del trabajador”.

Y sostienen que “se afecta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en derechos como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a la huelga, a la negociación colectiva, a la libre agremiación, la libertad sindical, la seguridad social, entre otros ítems”.

¿Una buena estrategia de la CGT?

El paro nacional al que convocó la central obrera más grande del país tuvo para el jueves 19/2 tuvo una adhesión dispar y ante la posibilidad de realizar un nuevo paro, sus líderes prefirieron otro plan: el camino institucional.

Con la presentación judicial, la CGT buscará evitar que la normativa entre en vigencia o, al menos, trabar algunos de sus puntos.

Será la segunda movilización de la CGT frente a Tribunales en lo que va de la gestión de Javier Milei. La anterior fue a finales de diciembre de 2023, poco después de la asunción del Presidente, en el marco de la primera Ley Ómnibus y el mega DNU 70/23, cuyos capítulos laborales finalmente quedaron sin efecto por decisión de la Justicia.

Qué pasa entre Javier Milei y la CGT

Anoche, durante su encendido discurso en el Congreso, Javier Milei atacó al kirchnerismo e hizo especial énfasis en los triunfos legislativos del oficialismo durante el reciente período extraordinario. Sin embargo, no hizo cuestionamientos directos a la CGT.

La central destaca que “en los primeros dos años de este gobierno se perdieron más de 300.000 empleos”, lo que generó el aumento de la desocupación, el cierre "incesante" de empresas, industrias PyMes y comercios, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la caída de la inversión bruta interna, la caída de la actividad, del consumo, del turismo, y de la recaudación”.