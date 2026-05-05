Javier Milei se reunió con Manuel Adorni tras el escándalo por las obras de refacción.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , se mostró esta mañana con el presidente Javier Milei luego del escándalo por la declaración del contratista de su casa de Indio Cuá que comunicó haber cobrado US$245.000 por hacer reformas.

El contratista Tabar declaró este lunes en la Justicia que el jefe de Gabinete le pagó en efectivo US$245.000 por remodelar la casa del country de Exaltación de la Cruz. Las obras consistieron en hacer pisos, paredes, una pileta y una cascada en el jardín, según precisaron las mismas fuentes.

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Tabar declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien investiga a Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito. El funcionario de Javier Milei pagó supuestamente US$120.000 por la vivienda, que tiene una superficie total de 400 metros cuadrados.

Durante la mañana de este martes, el presidente y su jefe de Gabinete mantuvieron un encuentro donde estuvieron el presidente de B’nai B’rith Internacional, Robert Spitzer; el CEO de la entidad, Dany Mariaschin; la titular de su filial argentina, Susana Chalón; y el secretario de esa organización, Daniel Sporn. También participaron el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, y su vicepresidente, Gabriel Salem, en Casa Rosada.

Por parte del Gobierno también participaron el Canciller, Pablo Quirno y el ministro de Salud, Mario Lugones.

Manuel Adorni “dará sus respuestas ante la Justicia”

Previamente el canciller Pablo Quirno dijo que el jefe de Gabinete “dará sus respuestas ante la Justicia” y lo respaldó: “Lo dijo muy claramente en su presentación ante el Congreso y en la conferencia de prensa. Hay que separar la cuestión privada de la cuestión pública. Él dará, como dijo, las respuestas, que va a dar, en el ámbito en el que las tiene que dar, que es la Justicia".