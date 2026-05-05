martes 05 de mayo de 2026
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5 de mayo de 2026
¿Lo respalda?

Javier Milei se reunió con Manuel Adorni tras el escándalo por las obras de refacción

El jefe de Gabinete se mostró con el presidente Javier Milei luego del escándalo por los US$245.000 gastados en remodelaciones.

Javier Milei se reunió con Manuel Adorni tras el escándalo por las obras de refacción.

Javier Milei se reunió con Manuel Adorni tras el escándalo por las obras de refacción.

El contratista Tabar declaró este lunes en la Justicia que el jefe de Gabinete le pagó en efectivo US$245.000 por remodelar la casa del country de Exaltación de la Cruz. Las obras consistieron en hacer pisos, paredes, una pileta y una cascada en el jardín, según precisaron las mismas fuentes.

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Tabar declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien investiga a Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito. El funcionario de Javier Milei pagó supuestamente US$120.000 por la vivienda, que tiene una superficie total de 400 metros cuadrados.

El gesto de Javier Milei

Durante la mañana de este martes, el presidente y su jefe de Gabinete mantuvieron un encuentro donde estuvieron el presidente de B’nai B’rith Internacional, Robert Spitzer; el CEO de la entidad, Dany Mariaschin; la titular de su filial argentina, Susana Chalón; y el secretario de esa organización, Daniel Sporn. También participaron el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, y su vicepresidente, Gabriel Salem, en Casa Rosada.

Por parte del Gobierno también participaron el Canciller, Pablo Quirno y el ministro de Salud, Mario Lugones.

Manuel Adorni “dará sus respuestas ante la Justicia”

Previamente el canciller Pablo Quirno dijo que el jefe de Gabinete “dará sus respuestas ante la Justicia” y lo respaldó: “Lo dijo muy claramente en su presentación ante el Congreso y en la conferencia de prensa. Hay que separar la cuestión privada de la cuestión pública. Él dará, como dijo, las respuestas, que va a dar, en el ámbito en el que las tiene que dar, que es la Justicia".

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