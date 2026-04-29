Pese al respaldo de Javier Milei en un palco, Manuel Adorni fue vapuleado por los diputados

"No hubo ningún acto de gobierno con el proyecto VivalaLibertad ni la moneda $Libra", afirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su informe de gestión ante Diputados, cuando se le consultó sobre la critpoestafa.
En ese marco, señaló que "funcionarios anteriores cuentan con condena firme y quiere simular una igualdad de condiciones".
"Les ruego, señores de esta Cámara, que para no incumplir la Constitución, no requieran que ningún miembro del Ejecutivo se arrogue el conocimiento de causas ni trámite. Serán los jueces, y solo ellos, quienes deberán resolver las denuncias formuladas", afirmó para no dar precisiones sobre $Libra o sus irregularidades patrimoniales.
También criticó el anuncio de la VISA que hizo Manuel Adorni para viajar a Estados Unidos: "¿Usted sabe que la gente no puede volver a sus casas porque viajar en transporte público en el AMBA se volvió caótico?". De esta forma hizo referencia al aumento de tarifas y la baja frecuencia de colectivos por el aumento del precio del gasoil y la falta de actualización de subsidios.
Al mismo tiempo, destacó la prohibición del ingreso de periodistas a la Casa Rosada, medido que no se tomó "ni siquiera en la dictadura militar". "¿Cree que con eso va a tapar los escándalos?", preguntó Bregman.
Comenzaron las preguntas de los diputados opositores para Manuel Adorni. Cada bloque tendrá cinco minutos para preguntar. Se estima que serán más de 2 mil preguntas, pero no es formato pregunta - respuesta, sino que el jefe de Gabinete escucha y luego responde.
"No cometí ningún delito y lo voy a probar en la justicia", dijo Manuel Adorni, quien en la última parte de su discurso se refirió a las causas por las que está siendo investigando en la Justicia como la adquisición de propiedades y el viaje a Estados Unidos junto a su mujer.
El discurso duró 1 hora 36 minutos y realizan un cuarto intermedio antes de comenzar con las preguntas de los diputados.
Manuel Adorni es interrumpido varias veces por diputados opositores, que lanzaron acusaciones hacia él y al Gobierno. Javier Milei, fiel a su estilo "sacado", contestó desde el palco, entre aplausos, risas y más gritos: "Ustedes son asesinos. Mataron a 150 millones de personas". El número es en relación a las víctimas de la Franja de Gaza.
El Congreso parece un curso de estudiantes de secundaria, más que un recinto lleno de funcionarios públicos. Este momento se desató cuando dijo: “Hoy miles de argentinos están yendo a trabajar, estudiar o a un turno médico sin que ningún delincuente les interrumpa el paso”.
En este sentido, felicitó a Sandra Pettovello, quien lo observaba y sonreía en el palco: “No hay más piquetes en la Argentina”.
Arranca la sesión en Diputados. Se esperan 2 mil preguntas por parte de los diputados. Antes, Javier y Karina Milei, junto a todo el Gabinete se sacaron una foto de unidad con Manuel Adorni, en la previa de una sesión que aspira a ser caótica.
El Presidente Javier Milei, junto a todo su Gabinete Ampliado, acompaña al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su presentación del Informe de Gestión 2026 en el Congreso de la Nación. pic.twitter.com/6dUhkeKDPY— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 29, 2026
Llegó Javier Milei al Congreso. Ya está todo el Gabinete en el Congreso para brindar su apoyo a Manuel Adorni, quien presentará su informe de gestión, en un encuentro que se estima que se extenderá por seis horas.
Llegó Manuel Adorni al Congreso. Se lo vio sonriente en la previa de una sesión atravesada por la tensión política y mucha seguridad alrededor.
De acuerdo con lo anticipado por fuentes oficiales, Adorni abrirá la jornada con una exposición que se extenderá cerca de una hora. Luego se habilitará la ronda de preguntas de los bloques, con tiempos asignados según la cantidad de bancas, en un esquema que dejará al peronismo para el cierre.
A pocos minutos de su presentación en el Congreso de la Nación, el Gobierno nacional envió esta mañana el “Informe de gestión” del Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, en el marco de la exposición que brindará el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El documento, elaborado por la Jefatura de Gabinete y catalogado como el “Informe 145”, será presentado por Adorni frente a los legisladores en el recinto, con una extensión de 1.936 páginas.
El Gobierno prepara una gran demostración de apoyo a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien presentará el informe sobre la marcha de la gestión en Diputados en medio de los escándalos judiciales por su situación patrimonial.
No solo estará presente el presidente Javier Milei y su hermana Karina en el palco central, también el Gabinete entero, algo absolutamente atípico y sin precedentes en la historia
Esta presentación tiene pronóstico de caos. La visita de un Presidente y sus ministros a un informe de gestión del jefe de Gabinete es un hecho y sólo se explica por la necesidad de reafirmar la autoridad de Milei en un momento de vulnerabilidad y pedidos de renuncia de un alto funcionario.