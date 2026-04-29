Pese al respaldo de Javier Milei en un palco, Manuel Adorni fue vapuleado por los diputados

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"No hubo ningún acto de gobierno con el proyecto VivalaLibertad ni la moneda $Libra", afirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su informe de gestión ante Diputados, cuando se le consultó sobre la critpoestafa.

En ese marco, señaló que "funcionarios anteriores cuentan con condena firme y quiere simular una igualdad de condiciones".

"Les ruego, señores de esta Cámara, que para no incumplir la Constitución, no requieran que ningún miembro del Ejecutivo se arrogue el conocimiento de causas ni trámite. Serán los jueces, y solo ellos, quienes deberán resolver las denuncias formuladas", afirmó para no dar precisiones sobre $Libra o sus irregularidades patrimoniales.