Agustín Cardozo y su doble felicidad por el triunfo de Lanús

Lanús no falló en la Fortaleza . Venció a Liga de Quito , sumó su segundo triunfo en la Copa Libertadores y ahora espera con otro semblante los partidos en la altura. El que tampoco falló fue Agustín Cardozo que, a dos minutos de haber ingresado, marcó el gol de la victoria, el primero con la camiseta Granate.

El exvolante de Tigre admitió que venía buscando “hace bastante” el gol. Y qué mejor que llegara por el torneo continental. “Estoy muy feliz por mi primer gol en este club. Lo venía esperando hace bastante, aparte sirvió para la victoria del equipo”, señaló Cardozo post triunfo ante los ecuatorianos.

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Ausente en el triunfo frente a Always Ready por una lesión muscular en bíceps femoral izquierdo, este martes ingresó por Felipe Peña Biafore y en una de las primeras pelotas que tocó mandó a la red la asistencia de Marcelino Moreno. “Se lo dedico a mi hijo de cinco meses, así que bueno, para él fue”.

Clasificado a los Play-Offs del Torneo Apertura y recuperado con dos victorias tras el traspié en Brasil por Copa Libertadores , el oriundo de San Isidro valoró el momento que atraviesa Lanús , más allá de los resultados.

“Eso lo viene demostrando hace bastante, no solo por ganar. El otro día (por el empate con Central Córdoba de Santiago del Estero) no se nos pudo dar, pero el equipo hizo un partidazo. Nos erramos un penal porque si no nos hubiésemos llevado la victoria”, reconoció.

Agustín Cardozo El festejo de Agustín Cardozo.

El sábado Lanús recibirá a Deportivo Riestra en busca de llegar al 4º puesto, y luego preparará la logística para visitar El Alto. “Tengo que estar a disposición del entrenador, se vienen partidos importantes, estar bien para que pueda contar conmigo”, se ilusionó de cara a lo que viene para el Granate.

La Fortaleza sagrada

Lanús acumula ocho partidos invictos en la Fortaleza de Cabrero y Guidi, a nivel internacional. La última caída fue en la Copa Sudamericana 2024, en la revancha semifinal contra Cruzeiro, de Brasil (0-1). Y le suma otros cuatro por el torneo doméstico, tras la goleada sufrida contra Boca Juniors (0-3).

Sobre esto, Cardozo reflexionó que “acá nos hacemos muy fuertes, nos sentimos muy cómodos con nuestra gente”.

Ahora se viene Deportivo Riestra por el pendiente de la 9º fecha del Torneo Apertura (este sábado a las 14.30), mientras que por Copa Libertadores habrá que esperar hasta Mirassol, de Brasil (martes 26 de mayo, desde las 19).