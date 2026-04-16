A Lanús le costó, pero ganó y metió primera en la Copa Libertadores

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Un triunfo ajustado para Lanús en la Copa Libertadores

Lanús tuvo que trabajar bastante para vencer a Always Ready por la fecha 2 del grupo G, en un partido en el que no tenía margen de error y estaba obligado a ganar para mantener al alto su objetivo de avanzar a los octavos de final. Y ahora, gracias al 1-0, mira todo con otros ojos.

El gol del colombiano Yohsan Valois a los 26 minutos del complemento llegó en un momento clave, cuando la impaciencia crecía y parecía que iba ser difícil romper el cero. Y ahí apareció el colombiano, que sigue de racha tras marcar en el clásico del Sur ante Banfield, para darle un valioso triunfo al Granate en la Copa Libertadores.

Este gol trajo tranquilidad y le permitió al equipo de Mauricio Pellegrino tener un cierre de partido sin demasiadas complicaciones, después de un desarrollo en el que había tenido el control absoluto del juego pero volvió a sentir la falta de un nueve para imponer condiciones del área rival.

Recién en el complemento, con los ingreso de Valois y sobre todo de Marcelino Moreno, Lanús levantó en el nivel y empezó a pisar el área rival con más peligrosidad. Sin embargo, después de gol, no estuvo fino en el último toque y no pudo lograr una victoria por una diferencia mayor de goles, algo clave en esta clase de competencias.

Con este triunfo, Lanús llegó a los tres puntos en el grupo G y comperte el segundo puesto con Mirassol, que ayer perdió con Liga de Quito y no pudo sumar de visitante tras ganarle al Granate. El conjunto ecuatoriano, en tanto, es el único líder con dos victorias, mientras que el elenco boliviano marcha último con 0 puntos.