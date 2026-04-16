A Lanús le costó, pero ganó y metió primera en la Copa Libertadores

Un triunfo ajustado para Lanús en la Copa Libertadores
Lanús tuvo que trabajar bastante para vencer a Always Ready por la fecha 2 del grupo G, en un partido en el que no tenía margen de error y estaba obligado a ganar para mantener al alto su objetivo de avanzar a los octavos de final. Y ahora, gracias al 1-0, mira todo con otros ojos.
El gol del colombiano Yohsan Valois a los 26 minutos del complemento llegó en un momento clave, cuando la impaciencia crecía y parecía que iba ser difícil romper el cero. Y ahí apareció el colombiano, que sigue de racha tras marcar en el clásico del Sur ante Banfield, para darle un valioso triunfo al Granate en la Copa Libertadores.
Este gol trajo tranquilidad y le permitió al equipo de Mauricio Pellegrino tener un cierre de partido sin demasiadas complicaciones, después de un desarrollo en el que había tenido el control absoluto del juego pero volvió a sentir la falta de un nueve para imponer condiciones del área rival.
Recién en el complemento, con los ingreso de Valois y sobre todo de Marcelino Moreno, Lanús levantó en el nivel y empezó a pisar el área rival con más peligrosidad. Sin embargo, después de gol, no estuvo fino en el último toque y no pudo lograr una victoria por una diferencia mayor de goles, algo clave en esta clase de competencias.
Con este triunfo, Lanús llegó a los tres puntos en el grupo G y comperte el segundo puesto con Mirassol, que ayer perdió con Liga de Quito y no pudo sumar de visitante tras ganarle al Granate. El conjunto ecuatoriano, en tanto, es el único líder con dos victorias, mientras que el elenco boliviano marcha último con 0 puntos.
Final del partido: ¡ Ganó Lanús!
Con un gol del colombiano Yoshan Valois, el Granate venció por 1-0 a Always Ready y sumó sus primeros tres puntos en la actual edición de la Copa Libertadores. En la próxima fecha, recibe de local a Liga de Quito.
45' ST. Se adicionaron cinco minutos.
¡GOL DE LANÚS!
26' ST. Tiro libre de Marcelino Moreno en el borde del área, rebote largo del arquero visitante y eso lo aprovechó Valois para poner el 1-0 con el arco a su merced. De esta manera, el colombiano marcó por segundo partido consecutivo.
¡BAILANDO POR UN SUEÑO!Excelente celebración del colombiano Yoshan Valois, tras marcar el 1-0 de Lanús ante Always Ready, en La Fortaleza. Mirá la CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/hT4jseffMD— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 16, 2026
Se lo perdió Lanús
24' ST. Tras una buena combinación por derecha, Lanús hilvanó su mejor jugada del partido y estuvo cerca de convertir por intermedio de Valois, pero el colombiano se demoró y no pudo definir con comodidad luego de ser asistido por Carrera.
Arrancó el segundo tiempo
0'ST. Lanús y Always Ready disputan los últimos 45 minutos.
Final del primer tiempo
Lanús y Always Ready igualan sin goles al cabo de los primeros 45 minutos en la Fortaleza. Si bien el local tuvo el control, generó muy poco en ofensiva.
En el final, Lanús tuvo la más clara
46' PT. Ramiro Carrera recibió un pase de empalada de Felipe Peña Biafore y remató cruzado, pero el arquero visitante se lució y evito el gol.
Lanús probó desde lejos y avisó
42' PT. Sin chances de poder entrar al área y armar jugada de peligro, Sasha Marcich probó desde afuera del área y generó una de las canchas más claras de la etapa inicial.
Domina, pero no lastima
35' PT. Lanús tiene el control de las acciones ante un rival que vino a protegerse y no tiene ambiciones ofensivas, pero no tiene claridad y está penando la falta de un nueve.
12' PT. En Lanús fue amonestado José Canale.
La primera fue para Lanús
9' PT. Tras una combinación de pases, Pérez llegó al fondo y mandó un centro atrás para la entrada de Franco Watson, pero el ex Instituto, sin marca y una inmejorable posición, no pudo controlar su remate y la pelota se fue desviada.
Arrancó el partido en la Fortaleza
0' PT. Lanús y Always Ready ya juegan por la fecha 2 del Grupo G de la Copa Libertadores.
Formaciones confirmadas de Lanús - Always Ready
Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Lucas Besozzi, Franco Watson, Eduardo Salvio; Ramiro Carrera.
Always Ready: Alain Baroja; Yhormar Hurtado, Luis Caicedo, Richer Gómez, Marcelo Suárez; Héctor Cuellar; Alex Rambal, Fernando Saucedo, Rai Lima, Fernando Navas; Enrique Triverio.
Arbitro: Alexis Herrera.
Hora: 19.
Cancha: Lanús.
TV: Fox Sports.