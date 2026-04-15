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15 de abril de 2026
Copa Libertadores.

Cuántas veces jugó Lanús con equipos de Bolivia en la Fortaleza

Este jueves, Lanús recibirá por primera vez a Always Ready. Pero registra otros antecedentes frente a rivales bolivianos. Qué resultados obtuvo el Granate.

Lanús vs. The Strongest, Copa Libertadores 2017.

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Lanús tratará de aprovechar el envión anímico que le significó el agónico triunfo en el Clásico del Sur para encausar su rumbo en la Copa Libertadores, en la cual tendrá acción este jueves en La Fortaleza recibiendo a Always Ready, de Bolivia.

Para ambos, el partido de la segunda fecha del grupo G es clave, ya que debutaron con derrotas. El Granate lo hizo en su visita a San Pablo contra Mirassol, de Brasil, mientras que el Albirrojo no pudo aprovechar la localía en El Alto ante los ecuatorianos de la Liga Deportiva Universitaria de Quito.

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El enfrentamiento entre Lanús y Always Ready será el primero en el historial, aunque por torneos internacionales el Granate enfrentó a otros cuatro clubes bolivianos: Blooming, Bolívar, The Strongest y Real Santa Cruz. Con los tres primeros fueron por partidos correspondientes a la Copa Libertadores. En tanto, con los Albos se enfrentó en la Copa Conmebol 1997, de la cual fue finalista.

Los duelos de Lanús en la Fortaleza

Por la fase de grupos 2010, recibió el 24 de marzo a Blooming, al que derrotó por 1-0, con gol de penal convertido por el paraguayo Santiago Salcedo. El equipo era dirigido por Luis Zubeldía. Lanús fue 3º en el grupo 4, por detrás de Libertad, de Paraguay, y Universitario de Deportes, de Perú.

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Cuatro años más tarde, el 8 de mayo de 2014, Lanús enfrentó a Bolívar por la ida de los cuartos de final. El marcador fue 1-1, goles de Óscar Benítez y William Ferreira (en tiempo de descuento). Los orientados por Guillermo Barros Schelotto quedaron eliminados en la revancha jugada en La Paz. En semifinales, los Celestes cayeron contra San Lorenzo, a la postre campeón del torneo.

Por último, en 2017 Lanús fue finalista bajo la conducción de Jorge Almirón. El 8 de agosto, por el desquite de los octavos de final venció a The Strongest por 1-0, con gol del máximo artillero de la historia del club: José Gustavo Sand.

Árbitro venezolano para el Granate

Este jueves, desde las 19, en la Fortaleza, arbitrará el venezolano Alexis Herrera, secundado por Lubin Torrealba y Alberto Ponte. Cuarto árbitro: Rony Cueva. VAR: Ángel Ortega. AVAR: Reyes Soto. Televisan: Fox Sports y Disney+ Premium.

Santiago Salcedo, Lanús
Santiago Salcedo anotó ante Blooming, de penal.

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