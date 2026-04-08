Lanús perdió con Mirassol en el debut en la Copa Libertadores

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Decepcionante debut de Lanús

Lanús tuvo una floja actuación en su debut en la Copa Libertadores. En San Pablo, perdió por 1-0 ante Mirassol. El Granate fue superado claramente por un rival que con ganas y entusiasmo marcó la diferencia y supo cuidarla hasta el final sin sobresaltos.

Si bien el elenco de Mauricio Pellegrino llegaba con bajas considerables a este debut, lo cierto es que enfrente tenía a un rival que hacía 12 partidos no conocía la victoria.

Lanús en Brasil Mal paso de Lanús en Brasil.

El Leao quiso más en todo momento, pero no generó demasiado, apenas un tiro libre de Reinaldo que sacó Nahuel Losada con esfuerzo. Lanús mejoró algo luego del minuto de hidratación, estuvo más armado, aunque no encontró conexiones en ofensiva.

Lanús no se sobrepuso al golpe

Se rompió el cero en el primer cuarto de hora del complemento. Córner de Reinaldo y frentazo inatajable de João Victor, de pique al piso, ganándole la posición a Carlos Izquierdoz, inatajable.

Tarde movió el banco Pellegrino, los refrescos no dieron la talla y Lanús terminó chocando contra su propia impotencia. Inesperada derrota, pero así es la Copa Libertadores. De vuelta, preparará el clásico con Banfield y tres días después recibirá a Always Ready, de Bolivia.