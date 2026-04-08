jueves 09 de abril de 2026
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8 de abril de 2026
en vivo En San Pablo.

Lanús perdió con Mirassol en el debut en la Copa Libertadores

El equipo de Mauricio Pellegrino no pudo con un limitado elenco brasilero. Gol de cabeza de João Victor. El Granate recibirá a Always Ready en la segunda fecha.

Diario La Unión | Daniel Santiago
Por Daniel Santiago
José Canale sale jugando desde el fondo.

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Decepcionante debut de Lanús

Lanús tuvo una floja actuación en su debut en la Copa Libertadores. En San Pablo, perdió por 1-0 ante Mirassol. El Granate fue superado claramente por un rival que con ganas y entusiasmo marcó la diferencia y supo cuidarla hasta el final sin sobresaltos.

Si bien el elenco de Mauricio Pellegrino llegaba con bajas considerables a este debut, lo cierto es que enfrente tenía a un rival que hacía 12 partidos no conocía la victoria.

Lanús en Brasil
Mal paso de Lan&uacute;s en Brasil.

Mal paso de Lanús en Brasil.

El Leao quiso más en todo momento, pero no generó demasiado, apenas un tiro libre de Reinaldo que sacó Nahuel Losada con esfuerzo. Lanús mejoró algo luego del minuto de hidratación, estuvo más armado, aunque no encontró conexiones en ofensiva.

Lanús no se sobrepuso al golpe

Se rompió el cero en el primer cuarto de hora del complemento. Córner de Reinaldo y frentazo inatajable de João Victor, de pique al piso, ganándole la posición a Carlos Izquierdoz, inatajable.

Tarde movió el banco Pellegrino, los refrescos no dieron la talla y Lanús terminó chocando contra su propia impotencia. Inesperada derrota, pero así es la Copa Libertadores. De vuelta, preparará el clásico con Banfield y tres días después recibirá a Always Ready, de Bolivia.

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Final del partido

En su debut en la Copa Libertadores, Lanús perdió ante el modesto Mirassol por 1-0.

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Expulsado Guidara en la visita

A los 44 minutos. Jhon Ospina le mostró la tarjeta roja a Tomás Guidara por una fuerte acción sobre Negueba.

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Lanús echa el resto en el final

El Granate se vuelca en campo contrario en busca de igualar el partido que Mirassol gana por la mínima.

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Pellegrino mueve el banco

Urgido por el resultado, el DT de Lanús manda a la cancha a Valois y Besozzi. Salen Watson y Sepúlveda.

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¡GOL DE MIRASSOL!

A los 15 minutos. Córner de Reinaldo y frentazo de João Victor ganándole a Izquierdoz. Inatajable para Losada.

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La primera llegada de Lanús

Cortina de Carrera, la abrió Watson para Marcich que remató y tras un rebote controló Walter.

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Comenzó el segundo tiempo

Sin cambios Lanús para los 45 minutos finales.

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Final del primer tiempo

En San Pablo, y en un discreto partido, empatan sin goles Mirassol y Lanús.

Carlos Izquierdoz
Carlos Izquierdoz en las alturas.

Carlos Izquierdoz en las alturas.

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El Granate no da señales

Al equipo de Mauricio Pellegrino le cuesta generar jugadas ofensivas. Por ahora, trabaja más su zaga central.

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Buena respuesta de Losada

El arquero Granate resolvió contra su palo derecho un tiro libre desde lejos de Reinaldo.

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Lanús espera y no se desespera

Primeros minutos de estudios por parte de los dos equipos, que se reparten la pelota y no llegan a los arcos.

Lanus Copa
Lanús debuta en la Copa Libertadores.

Lanús debuta en la Copa Libertadores.

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Comenzó el partido en San Pablo

Lanús y Mirassol se miden por la 1º fecha del grupo G de la Copa Libertadores, en el estadio Municipal José María de Campos Maia. En tanto, Liga Deportiva Universitaria de Quito venció como visitante a Always Ready, de Bolivia, por 1-0.

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Así forman Mirassol y Lanús

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira y Reinaldo; Neto Moura y Aldo Filho; André Luis, Eduardo y Firmino Negueba; Edson Carioca. DT: Rafael Guanaes.

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Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canales y Sasha Marcich; Agustín Cardozo y Agustín Medina; Franco Watson, Eduardo Salvio y Matías Sepúlveda; Ramiro Carrera. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 19. Árbitro: Jhon Ospina (Colombia). Estadio: Municipal José María de Campos Maia. TV: Fox Sports.

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