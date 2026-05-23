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23 de mayo de 2026
Lo que vendrá.

Un documental de Oasis ofrecerá la primera entrevista de los Gallagher en 25 años

La película documental seguirá la última gira de Oasis y tendrá entrevista conjunta de los hermanos Liam y Noel Gallagher en un cuarto de siglo.

Los líderes de Oasis.&nbsp;

Los líderes de Oasis. 

Una nueva película documental sobre la banda de rock británica Oasis a cargo del creador de los “Peaky Blinders” Steven Knight, que verá la luz en el último trimestre del año, ofrecerá la primera entrevista conjunta de los hermanos Liam Gallagher y Noel Gallagher en más de 25 años.

El documental, que todavía no tiene título, cuenta con la producción de Magna Studios y Sony Music Vision, y estrenará de forma limitada en cines el 11 de septiembre antes de estar disponible en la plataforma bajo demanda Disney + a finales de este año, según informaron en un comunicado.

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La película seguirá a los hermanos Gallagher durante su gira de reunión “Oasis Live'25”, que los llevó el año pasado por escenarios de todo el mundo tras un parón musical de 16 años, e incluirá imágenes exclusivas entre bambalinas así como la primera entrevista conjunta de los músicos en más de un cuarto de siglo.

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Un documental sobre Oasis.

Un documental sobre Oasis.

Un documental íntimo

En palabras de Steven Knight, el largometraje "captura el espíritu y la emoción de un momento cultural mundial y hace justicia al ingenio y al talento de dos personas excepcionales".

El documental contará la historia de los dos hermanos y de la banda, pero también hará hincapié en los seguidores de Oasis y cómo su música ha cambiado la vida de millones de personas.

"Es además, una historia sobre cómo la música puede unir generaciones, culturas, países, y en un momento de división ofrecernos motivos para la esperanza", añadió.

El presidente de Estrategia Global de Contenidos Originales en Disney, Eric Schrier, aseguró en la nota que proyectos como este son "muy poco habituales" y calificó como un "privilegio" poder llevar esta cinta a la gran pantalla y a los suscriptores de Disney + a nivel global.

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