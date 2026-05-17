Joven cantante de Lomas de Zamora sueña con triunfar en la música y grabar con Yami Safdie

La joven cantante de Lomas contó que decidió dedicarse a la música gracias a su referente, la cantante Yami Sadfie.

La joven cantante de Lomas , Antonella Zanini (16) se prepara para triunfar en el mundo de la música. Le gusta escribir sus propios temas porque "es una manera de expresar las emociones", pero decidió hacerlo de forma profesional tras conocer a la cantante Yami Safdie : "Ella me motivó a dedicarme a esto por completo y desde entonces no paré", contó.

Su fanatismo por la cantante Sadfie, quien ha crecido exponencialmente por su voz suave y sus letras que apelan a la emoción contante surgió en 2017. "Siempre me gustó mucho su voz, pero empecé a ser más fan en la época de pandemia y hasta le pedí a mis padres comenzar a estudiar canto en Haedo, donde ella se preparó desde chica, solo porque me hacía ilusión estudiar en el mismo lugar", detalló Antonella.

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Así fue que su papá la llevaba de Lomas a Haedo todos los jueves y viernes para que tomara clases allí. "Tuve la oportunidad de verla varias veces, estuve en la presentación de su disco “Dije que no me iba a enamorar”, en sus primeros shows, y en cada lanzamiento de sus canciones.

Esa gran admiración de la joven de Lomas y ese sueño de cantar junto a su gran referente de la música se concretó cuando la mismísima Yami Sadfie visitó la casa de Anto en Lomas para darle una gran sorpresa para sus 15 años. "Fue en 2024 que como sorpresa vino a mi casa, charlamos, compartimos un tiempito, y cantamos dos canciones juntas, 'El bolero' y 'Recaída'", recordó la lomense con una gran sonrisa por haber cumplido uno de sus sueños.

Ese video de la visita de Sadfie a Lomas explotó en las redes y desató un sin fin de comentarios de sus miles de fanáticos que se sintieron identificados con la felicidad de Antonella al recibirla en su propia casa.

"Ella (por Yami Sadfie) siempre fue mi referente porque gracias a ella conocí el canto, de chica siempre me gustó pero nunca había pensado en estudiar, ni nada, pero al conocerla supe que era lo que quería para mi vida", aseguró Antonella, quien forma parte de una familia trabajadora y profundamente comprometida con su crecimiento artístico.

Su padre es profesor de educación física y su madre trabaja cuida a adultos mayores. Creció junto a sus hermanas y hermanos en un entorno donde la música siempre encontró lugar.

Su pasión por la música de la cantante de Lomas que apuesta a seguir creciendo

Comenzó a estudiar canto a los 9 en aquel lugar de Haedo, que se llama “El Estudio”. "Allí, estuve unos años y después empecé a estudiar en la academia de Valeria Lynch, hasta el día de hoy", expresó sobre su preparación constante porque no se imagina haciendo otra cosa que cantar, según confesó.

"No tengo pensado estudiar otra carrera, siempre soñé con escribir mis canciones, grabarlas, sacarlas, cantar en escenario, y todo eso. Compongo desde muy chica, desde antes de empezar a cantar, siempre escribir me ayudó mucho a expresar lo que siento", agregó.

Prepararse, tomar clases no solo fortalecieron su técnica vocal, sino también aspectos vinculados a la interpretación, la respiración y la conexión emocional con las canciones. “Siento que mi voz mejoró muchísimo. Sigo aprendiendo todos los días. Cada canción es un desafío nuevo y una interpretación distinta”.

También gracias a ello encontró su identidad artística que se encuentra ligada principalmente al pop melódico y las baladas emocionales, géneros que le permiten explorar un costado íntimo y sensible. “Cada canción que escribo o canto la hago con el corazón, y eso es lo más lindo de expresarse a través del canto", comentó.

Presentaciones en vivo y el lanzamiento de su primer trabajo artístico

Aunque su carrera recién está comenzando, anunció que mañana hará una presentación especial a partir de las 13 en el espacio Bargoglio en CABA en el marco de una peña folklórica. "Voy a estar cantando 'Zamba para Olvidar' junto a Ramón Marquesano que es un gran referente de la música folklórica", anticipó.

La propuesta le llegó a Antonella cuando fue a ver a Marquesano a Café Berlín en Devoto. "Me invitó a compartir escenario con él y mañana será el gran día.

En tanto, el sábado 23 de mayo a las 21.30, la artista de Lomas va a estar presentando su primer corte musical "Cama Ajena" en Palacio El Victorial ubicado en Piedras 720, San Telmo.

Allí será su primera presentación y lanzamiento como solista. La capacidad es limitada y aún quedan entradas para quienes quieran ver a la artista de Lomas en vivo y en un escenario de lujo.

La presentación estará basada en la presentación del tema de su autoría y luego interpretará distintos temas de otros artistas, entre ellos de su referente: Yami Sadfie que adelantaron que estará invitada a dicha presentación.

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Los sueños de Antonella se van cumpliendo antes de lo que ella misma espera, por eso no descarta poder grabar un feat en un futuro no tan lejano con Sadfie. "Me encantaría trabajar con ella y voy a trabajar para eso", concluyó ilusionada por todo lo que se viene.

Mirá el video del encuentro en Lomas con Yami Sadfie