Invitan a sumarse al bingo familiar en Lomas para ayudar a los animales del refugio San Francisco de Asís

Todo lo recaudado en Lomas será para ellos que esperan por una familia que los adopte.

Con el objetivo de ayudar a los animales que fueron rescatados del abandono y el maltrato, este domingo se desarrollará en Lomas un bingo familiar de 14 a 19 para juntar fondos que serán entregados al Refugio San Francisco de Asís . La jornada además contará con una feria americana abierta desde las 10 en Palos Borrachos 155.

Gracias a la Sociedad de Fomento San Martín de Lomas que presta el lugar se podrá realizar este encuentro junto a los vecinos con ganas de pasar un lindo momento en familia y además ayudar a los "sin voz".

Patricia Alvarado , presidente del refugio y miembro de la ONG Asociación Protectora de Animales comentó: "Necesitamos sostener el lugar y a todos los animales que rescatamos, por eso el bingo es una linda manera de colaborar con nosotros porque la gente se divierte jugando y además colabora".

Más de 400 animales viven en el predio que tiene el refugio en el Partido de Cañuelas. Si bien San Francisco de Asís nació en Lomas, luego tuvieron que mudarse por la cantidad de animales rescatados, pero todos los miércoles y los sábados instalan un puesto en pleno centro de Lomas (Laprida y España) para vender artículos de mascotas y así poder juntar fondos.

Bajo el lema "Todo lo recaudado nos ayuda para seguir cuidando vidas" es que lanzaron esta propuesta de organizar el bingo familiar y en esta oportunidad agregar la feria que funcionará como un paseo para los que se acerquen a la sociedad de fomento que presta el espacio.

También anunciaron que durante toda la jornada habrá premios de quienes participen del bingo o de las compas en la feria de emprendedores y estará disponible un buffet económico para quienes quieran deleitarse con algo dulce o salado ya que se podrá adquirir cualquiera de las dos alternativas.

"La idea es que la gente se sume a participar, colaborar y de paso llevarse algo lindo y a buenos precios de la feria", comentó la proteccionista que constantemente organiza campañas y este tipo de eventos para juntar fondos que tanto necesitan para sostener el lugar y a los animales que viven allí.

Alimento, atención, tiempo y amor es lo que no debe faltar en el día a día en el refugio. Los voluntarios aportan su tiempo para cada uno de los animales que fueron rescatados y que muchos de ellos esperan un hogar para vivir como se merecen.

Los que quieran asistir a pasar un momento en familia pueden hacerlo directamente en la franja horario ya especificada. "Los esperamos para ayudarnos y para pasar un momento distinto siempre pensando en las necesidades que tienen todos los días los animales del refu", invitó Alvarado que mantiene su lucha para concientizar a las personas sobre la importancia de adoptar responsablemente.

Con adopciones responsables, no existirían los espacios como San Francisco de Asís. "Todo lo recaudado es para ellos. Para que coman. Para que vivan", aseguraron los organizadores del bingo.