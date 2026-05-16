Arrestaron a un docente de Lomas de Zamora por pedofilia: sacaba fotos a alumnas y a su propia hija

Un docente que daba clases en Lomas de Zamora y Esteban Echeverría fue detenido por la Policía Bonaerense, luego de que descubrieran que distribuía material de abuso sexual infantil . Fotografiaba a alumnas y a su propia hija.

La investigación empezó tras una notificación del NCMEC , un organismo estadounidense que monitorea el tráfico de material pedófilo en internet, redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería.

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Gracias a la cooperación del NCMEC con la Justicia argentina, la División Cibercrimen de la Policía Bonaerense localizó a seis sospechosos implicados en una red de distribución de material pedófilo .

Entre los involucrados había un profesor de cuatro escuelas secundarias técnicas de la zona sur del Conurbano bonaerese. Según fuentes del caso, daba clases en las localidades de Llavallol y Monte Grande . A partir de la información obtenida, se solicitó su detención.

La detención del docente y otros cinco sospechosos

allanamiento Allanamiento para detener al docente que daba clases en Lomas de Zamora.

Efectivos policiales irrumpieron en el domicilio del docente, en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. Allí lograron detener al docente y encontraron evidencia que lo incriminaba fuertemente.

Según fuentes del caso, la Policía halló en su teléfono varias fotos tomadas sin consentimiento a jóvenes que serían sus alumnas, enfocando sus partes íntimas en momentos de distracción. Pero había algo mucho más grave: se detectó material compatible con un “presunto delito contra la integridad sexual de una menor de edad”, quien sería nada menos que su hija menor de edad.

Ante esta gravísima situación, el área de Minoridad local intervino para poner a la niña a resguardo, mientras que el docente fue trasladado a una comisaría y puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Esteban Echeverría.

Además del docente, detuvieron a otros cinco hombres que serían parte de una red dedicada al almacenamiento y distribución de material de explotación sexual infantil. En uno de los domicilios allanados, en 9 de Abril, un sospechoso de nacionalidad boliviana poseía una gran cantidad de este contenido almacenado en distintos dispositivos, lo cual refuerza la hipótesis de una red delictiva.