Detuvieron a un delincuente por un intento de robo durante la madrugada

Un presunto delincuente fue detenido durante la madrugada de este miércoles en Temperley , acusado de un intento de robo junto a otros cómplices que lograron escapar al advertir la presencia policial en la zona, tras un llamado al 911.

Según pudo averiguar La Unión , se trata de un sujeto mayor de edad identíficado como Matías Cristaldo , quien habría tratado de desvalijar una vivienda ubicada sobre Eva Perón al 700 (exPasco) mientras los propietarios estaban ausentes.

Robo frustrado. Tres jóvenes detenidos en Villa Galicia por un intento de entradera

El operativo estuvo a cargo del Comando de Patrullas y los efectivos de la Policía Local de Lomas de Zamora , que arribaron al lugar a bordo de varios moviles.

Tras la captura del sospechoso, los uniformados realizaron tareas de rastrillaje para dar con el resto de la banda. Sin embargo, estos lograron darse a la fuga.

Motochorro detenido en Lomas de Zamora

Días atrás, efectivos policiales detuvieron a un supuesto motochorro acusado de un intento de robo a un joven junto a un cómplice que logró escapar.

Fuentes oficiales informaron a La Unión, los delincuentes armados atacaron a la víctima sobre la calle Pablo Podestá, entre Baltazar y Dinamarca, donde afortunadamente pudo escapar.

Según el reporte policial del caso, el damnificado huyó, mientras que los asaltantes también trataron de escapar al advertir la presencia de los vecinos del barrio que presenciaron el episodio delictivo.