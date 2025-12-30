martes 30 de diciembre de 2025
Robo.

Banfield: persecución y dos jóvenes detenidos con la camioneta robada de un jubilado

Los delincuentes asaltaron a un vecino de Banfield de 70 años y huyeron con su camioneta, hasta que fueron detenidos tras una persecución.

Los acusados fueron detenidos por los efectivos de la Comisaría de Banfield.

Dos jóvenes delincuentes de 15 y 19 años fueron detenidos tras una persecución policial, luego de robarle la camioneta a un jubilado de Banfield, al que sorprendieron cuando regresaba a su casa, y amenazaron a mano armada para despojarlo del vehículo.

El hecho de inseguridad ocurrido días atrás, comenzó en el frente de un domicilio ubicado sobre Chacabuco y Palacios, donde los malvivientes atacaron al propietario de la vivienda, un hombre de 70 años que llegaba a su hogar, a bordo de su Volkswagen Amarok.

La camioneta recuperada por la Policía.
Según el parte oficial, al que accedió La Unión, el vecino fue despojado de su vehículo, con el que los agresores escaparon a toda velocidad. Sin embargo, no sería por mucho tiempo.

Según consta en el reporte policial del caso, la víctima llamó rápidamente a las autoridades para ponerlos en conocimiento sobre el episodio de inseguridad. Fue así que los efectivos de la Comisaría 2° de Lomas de Zamora llevaron a cabo un operativo cerrojo para atraparlos.

Persecución y arresto

Finalmente, sobre las calles Vieytes y Santa Fe, los uniformados dieron con el rodado sin la patente colocada. Inmediatamente, comenzó una persecución que culminó en La Fontaine y Neuquén, en el barrio El Faro, donde fue descartado por los ladrones.

Los asaltantes trataron de continuar su huida a pie, pero fue en vano. Ambos fueron arrestados, y se les secuestró en su poder un arma de fuego tipo revolver Bagual, calibre 22, con la numeración suprimida, con cinco balas en su tambor.

Intervino en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 del Departamento Judicial de Lomas, que avaló lo actuado por los funcionarios policiales.

