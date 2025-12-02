Atrapan a un hombre que estuvo seis años prófugo por un robo y tiroteo en Lomas

El prófugo detenido era buscado por un robo en Lomas de Zamora .

Un prófugo detenido , que era buscado desde 2019, fue apresado en las últimas horas por un robo cometido en Lomas de Zamora , donde su cómplice había muerto tras un enfrentamiento armado con la víctima, que se resistió a tiros al asalto.

El delincuente cayó durante un operativo de la División de Homicidios de la Policía Federal Argentina en el partido de Almirante Brown, donde se entregó al verse rodeado por las autoridades.

Se trata de un sujeto de 28 años que se ocultaba de la Justicia hace seis años, acusado de participar en un hecho delictivo caratulado como "robo calificado por el uso de arma de fuego" donde se produjo un intercambio de disparos con el damnificado.

Los uniformados a cargo de su captura habían llevado tareas de vigilancia encubierta y recolección de información que permitieron a los agentes ubicar al sospechoso, alias “Pato”, sobre la calle Algarrobo, donde fue interceptado mientras circulaba a pie.

Ahora permanece tras las rejas a disposición de la Justicia, a la espera de ser indagado por el fiscal a cargo de la investigación por el violento hecho que se le atribuye.

El episodio delictivo por el que se imputa al prófugo detenido el pasado lunes, ocurrió el 20 de octubre de 2019, en Lomas de Zamora.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, dos asaltantes armados interceptaron al conductor de un vehículo Peugeot 307 para despojarlo de sus pertenencias. Sin embargo, este se resistió y la situación derivó en un tiroteo.

Producto del intercambio de disparos, uno de los malvivientes, identificado como Hernán Federico Roldán, recibió un impacto de bala que le provocó la muerte, mientras que su cómplice se fugó.

El conductor del vehículo resultó ileso a pesar de la confrontación a corta distancia. Desde entonces, personal del Departamento de Homicidios inició una investigación que incluyó el análisis de la escena y la recolección de testimonios, lo que permitió identificar rápidamente a N. C. S. como el prófugo.