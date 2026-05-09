sábado 09 de mayo de 2026
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9 de mayo de 2026
Cuenta regresiva.

Lali Espósito palpita sus shows en River Plate: "Está muy zarpado"

A menos de un mes de salir a escena con multitudinarios shows en River Plate, Lali Espósito se prepara para estas presentaciones históricas.

Lali Espósito, en el estadio de River.&nbsp;

Lali Espósito, en el estadio de River. 

Falta menos de un para que el estadio River Plate reciba a los esperados dos shows Lali Espósito. La artista banfileña mostrará su música y todas sus canciones en las fechas del 6 y 7 de junio, que totalmente agotadas.

Convocando a más de 170.000 personas en total, Lali Espósito rompió todos récords: agotó su primera fecha en solo dos horas, lo que obligó a sumar una segunda función casi que de inmediato.

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"No entiendo qué es esto, estoy tan sorpresa como todos. Me emociona pensar en la gente que eligió este show, que nos regaló dos estadios de estos", expresó Lali Espósito emocionada.

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Lali Espósito toca en River.

Lali Espósito toca en River.

Lali Espósito redobla la apuesta

Sobre lo que se verá en escena, Lali Espósito adelantó que la apuesta será superadora a lo vivido en su histórico Vélez: "Tenemos más gente que en Vélez. Está muy zarpado a nivel artístico. Lo que se ve en el escenario es importante".

"Siempre tenía este deseo de que me vaya bien, pero soy muy terrenal. Las cosas me pasan porque fui haciendo los pasos para que esto sea así. No me desesperan los objetivos grandes, pero los tengo en el radar", reflexionó la cantante sobre su carrera.

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