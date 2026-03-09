Lali Espósito rompió el silencio sobre su supuesto mensaje contra Lionel Messi

Lali Espósito salió al cruce de un falso mensaje contra Lionel Messi.

Circuló en las redes sociales una presunta publicación de Lali Espósito con fuertes críticas a Lionel Messi, luego de que el plantel del Inter Miami visitara a Donald Trump en la Casa Blanca. Ante esto, la banfileña tomó la palabra.

“Te banqué en las buenas, en las malas, en los títulos y cuando no nos salía nada. Me levantaba temprano para ver a Barcelona, me peleé con medio mundo cuando se cuestionaba tu actitud. Pase lo que pase, vas a ser mi máximo ídolo, pero en ésta no cuentes conmigo”, fue parte del mensaje falso que se viralizó contra Lionel Messi.

image El mensaje falso de Lali Espósito contra Lionel Messi. La respuesta de Lali Espósito En medio del revuelo generado, Lali Espósito decidió pronunciarse a través de su habitual y filoso sentido del humor. Fue así que modificó una captura de Wikipedia para publicar su descargo: “La información es el insumo principal de quien ejerce el periodismo. Los manuales indican que, antes de aseverar una noticia, el periodista debe corroborar que la misma sea cierta. No es tan difícil, aunque a muchos les cuesta o no les interesa hacerlo”.

image El descargo de Lali Espósito. De esta forma, criticó a quienes difunden contenidos sin verificar su procedencia y advirtió sobre la facilidad de falsificar publicaciones. “Cuanto más berreta y carente de luces es el periodista, menos apela a esta práctica milenaria”, disparó.

“Vayan a escuchar el disco ‘No vayas a atender cuando el demonio llama’ de la estrella pop Lali, sobre todo el tema ‘Fanático’, que intenta hablar sobre esta situación con su histórica frase NA NA NA NA NA. Gracias”, cerró.

