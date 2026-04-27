La reacción de Pampita al perder con Sofía Gonet el Martín Fierro de la Moda

Los Martín Fierro de Moda 2026 de este domingo reunieron a las figuras más relevantes de este último tiempo y la ceremonia organizada por Aptra dejó algunas perlas, como la reacción de Pampita luego que Sofía Gonet le ganará en una terna.
En los Martín Fierro de la Moda se vivió un momento muy especial cuando Sofía Gonet le ganó una terna a Pampita, como Mejor Estilo Femenino en Big Show.
Los Martín Fierro de Moda 2026 de este domingo reunieron a las figuras más relevantes de este último tiempo y la ceremonia organizada por Aptra dejó algunas perlas, como la reacción de Pampita luego que Sofía Gonet le ganará en una terna.
Entre las nominadas a Mejor Estilo Femenino en Big Show, se encontraban Lali Espósito (La Voz Argentina), Sofía Gonet (MasterChef Celebrity), Wanda Nara (MasterChef Celebrity) y Carolina “Pampita” Ardohain (Los 8 escalones).
Finalmente, Sofía Gonet se impuso sobre el resto de las ternadas y se llevó la estuilla por destacarse con sus looks en el reality de cocina de Telefe, donde fue finalista.
Sofía Gonet, más conocida como "La Reini", rompió en llanto al escuchar que su nombre fue el ganador, sobreponiéndose a nombres ya establecidos en la industria de la moda.
La cámara del evento buscó la reacción de Pampita que, lejos de mostrarse decepcionada por perder, aplaudió eufóricamente por su colega.
Con una sonrisa de oreja a oreja, le gritó desde su asiento: “Te felicito”. Pero Pampita también tuvo su revancha ya que ganó en la categoría "Mejor estilo en redes" y por supuesto, fue ovacionada.
Sofía Gonet, nacida en redes sociales y alcanzando la fama con su participación en MasterChef Celebrity, celebró poder ganar el Martín Fierro.
“Muchas gracias. Para mí esto es inimaginable. No sé qué decir porque jamás creí que podía ganar este premio. Es un honor estar acá y compartir la terna con semejantes íconos absolutos”, dijo.
FUENTE: gonet