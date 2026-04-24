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24 de abril de 2026
¿Qué onda?

Sofía Gonet blanqueó cómo es su relación con Ian Lucas: "Salimos..."

Sofía Gonet y el banfileño Ian Lucas quedaron en medio de rumores de romance luego de disputar la final de MasterChef Celebrity.

Sofía Gonet con Ian Lucas.&nbsp;

Sofía Gonet con Ian Lucas. 

A partir del final de MasterChef Celebrity, los finalistas, Sofía Gonet y el banfileño Ian Lucas, quedaron en el centro de la escena por los rumores de romance que comenzaron a correr entre ambos. Esto se alimentó cono fotos juntos y salidas compartidas.

Mientras que ahora Sofía Gonet fue quien decidió aclarar las versiones. En diálogo con el streaming de Jotax Digital, la influencer fue consultada directamente sobre su vínculo con Ian Lucas.

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En un momento de la entrevista, le consultaron directamente a Sofía Gonet por Ian Lucas y respondió sin vueltas sobre la buena onda que tienen ambos.

"¿Hay algo con Ian Lucas, un romance?", le preguntaron sin rodeos. Y su respuesta fue contundente: "No, no hay romance. Somos amigos y salimos mucho a bailar juntos". Lejos de dejar lugar a dudas, Sofía Gonet remarcó el tipo de relación que tienen ella y el joven banfileño.

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Ian Lucas y Sofia Gonet.

Ian Lucas y Sofia Gonet.

"A veces subimos alguna foto de los dos, pero la realidad es que somos amigos. Tenemos una muy buena relación de amigos", aseguró y dejó en claro el vínculo.

La buena onda entre ambos nació en MasterChef Celebrity, donde Ian Lucas fue el ganador y Sofía Gonet perdió en la final. Además, el banfileño vivió un romance con Evangelina Anderson durante el programa.

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