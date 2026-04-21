El terrible accidente doméstico que llevó Ian Lucas de urgencia a un hospital

Ian Lucas tuvo que ser trasladado a un sanatorio de urgencia. Casi de inmediato se generó mucha preocupación y su mánager explicó que se había cortado la mano. Ya más tranquilo, el ganador de MasterChef Celebrity habló sobre lo que le pasó.

"Me llevaron de urgencia al hospital", expresó Ian Lucas en su cuenta personal de Instagram . "No sé cómo se enteraron, pero estoy bien", aclaró el influencer banfileño.

"Estábamos haciendo un asado con la familia, había un plato grasoso, se me resbaló, me corté el dedo pero mal, no me paraba de sangrar", relató en las redes sociales.

"Tuvimos que llamar de urgencia. Me dieron dos puntos en el dedo, por suerte no llegó al tendón si no me tenían que operar", explicó Ian Lucas sobre lo ocurrido.

image Ian Lucas, ganador de MasterChef Celebrity.

El agradeciendo de Ian Lucas

Ian Lucas también agradeció a sus seguidores en las redes sociales. "Gracias a todos los que se preocuparon, pero estoy bien. Fue el susto del momento, pero ya estamos acá en casa y estoy bien", expresó el influencer y mostró cómo quedó su mano después del accidente.

De esta manera, el influencer ganador del certamen de Telefe aclaró lo ocurrido y bajó la preocupación que se había generado en torno a su salud en las últimas horas.