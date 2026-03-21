Ian Lucas eligió un menú con historia familiar en la final de Masterchef Celebrity

Para la esperada final de Masterchef Celebrity , los participantes debieron preparar un menú especial. Ian Lucas reveló todos los detalles de los platos elegidos para la definición del certamen de Telefe y todas las preparaciones estuvieron inspiradas en su familia.

"De entrada va a ser una fainá casera con provolone, morrones asados y anchoas. El plato principal es una milanesa de tomahawk y unos fideos caseros. Y el postre va a ser un arroz con leche, que va a tener muchas cosas mejoradas a nivel Masterchef. Hilo conductor de mi menú es la mesa de mi infancia al nivel Masterchef Celebrity", contó el banfileño Ian Lucas .

Todo o nada. Ian Lucas y Sofía Gonet son los finalistas de Masterchef Celebrity

El participante presentó su entrada: fainá con provolonne, pimientos asados y anchoas marinadas y reveló que le puso el nombre de la dirección de la casa de sus abuelos, en donde nació y se crió.

“Es un homenaje a mi abuelo, que ya no está. Es la única persona que conozco que comía pizza con anchoas con fainá… Lo que yo quiero transmitir con mis platos es mi historia de vida”, explicó.

Donato de Santis se emocionó al empezar a dar su devolución y expresó: “Hace muchos años dije una frase que era ‘hay cosas que emocionan’. El hecho de que elegiste este nombre con esta potencia, es muy fuerte”.

Damián Betular dice que el bocado, de textura y sabor, es realmente perfecto. Germán Martitegui destacó que es muy valiente usar las anchoas, así que tiene mucho coraje de hacer este plato.

Luego siguió con el plato principal: milanesa de bife con hueso, linguinis negros con manteca de ajo confitado. En este caso, el plato se llama por la dirección de su casa en Banfield, donde se crió. “Le hacía milanesas todo el tiempo a mi hermano, quise hacer una versión mejorada de algo que cocinaba yo todo el tiempo, pero al nivel Masterchef”, explicó el participante.

Germán expresó: “Es una maniobra muy complicada hacer un tomahawk milanesa sin aplastarlo, a punto, con la miga de pan crocante y casera, y con buen sabor, y acá están todas esas cosas juntas”.

Donato dijo que es súper riesgoso y que al morder se siente el crocante y el sabor del apanado. Mientras que Betular afirmó que le sorprendió la pasta sea negra, pero que queda bien y el plato está muy bien de sabor.

image La abuela de Ian Lucas.

La emoción de la abuela de Ian Lucas

Llegó el momento de presentar el postre: arroz con leche al caramelo, banana bruleada, coulis de frutillas y arándanos frescos con almíbar de limón.

Ian Lucas reveló que el plato se llama “Abuela Lidia” y explicó que es homenaje a su abuela que se lo hacía todo el tiempo cuando vivía con ella. Su abuela, que fue a verlo a la final, no pudo contener las lágrimas.

“El mundo de arroz con leche es infinito, está muy bien tratado. Lograste contar una historia a través de la comida y eso hace que esta parte sea muy emocionante”, expresó Damián Betular.

Germán comentó que la mitad del plato alcanzaba e Ian Lucas bromeó con que su abuela servía mucho. Finalmente, Donato comentó que es placentero a la cuchara, completo y satisfactorio.