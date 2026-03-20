El banfileño Ian Lucas se consagró ganador de Masterchef Celebrity Argentina en la final de la competencia que se emitió por Telefe con la conducción de Wanda Nara. Se lleva $50 millones, un trofeo y un equipamiento completo de cocina, mientras que Sofía Gonet quedó en el segundo puesto del certamen.

Antes de la revelación, Germán Martitegui felicitó a Ian por su recorrido, recordando cuando hizo una milanesa para recordar su infancia difícil. El chef lo llamó “ejemplo” al cantante por mostrar todo el esfuerzo que hizo a lo largo de su vida.

“Lograste rescatar tus raíces y me emocionó muchísimo lo que hiciste. Hagas lo que hagas en la vida te va a ir bien si tenés esas ganas”, le indicó Martitegui a Ian Lucas.

Damián Betular destacó la actitud positiva que el youtuber siempre mostró en Masterchef Celebrity, y Donato de Santis valoró su determinación no solo para creer, sino también para aplicarse en un ámbito como la cocina para poder aprender.

“Fueron seis meses donde la pasé increíble, toda esta gente acá que es laburante y que no se ve en la pantalla. Mis compañeros, este grupo y mi familia, que estoy muy feliz que hayan venido. Y a la jefa, que es la número uno”, comentó Ian Lucas tanto para Wanda Nara y el resto del equipo del programa.

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Damián Betular fue el encargado de dar a conocer la última resolución de la temporada. “El ganador es... ¡Ian!”, anunció el pastelero, y acto seguido comenzaron los festejos en el estudio, con el flamante campeón arrodillado en el suelo por la emoción.

“Me desplomé en el piso. Quería que me abrazaran todos”, dijo Ian sobre el instante en el que su madre, abuela, hermano y amigos se acercaron a él para festejar. “Se consiguió el resultado que tanto esperé y soñé. Esto es de ustedes también”, expresó mirando a cámara para el público.

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La emoción de Ian Lucas

Wanda Nara le entregó el trofeo de campeón a Ian Lucas y él procedió a brindar sus primeras palabras como ganador de Masterchef Celebrity. “Esto es un sueño. Con trabajo y esfuerzo llega todo. A Reini la felicito porque es una número uno también”, declaró.

Sofía Gonet se emocionó al ver a Ian con su abuela porque ella extraña mucho a la suya y felicitó a su contrincante. “Te lo merecés muchísimo y me encantó haber compartido esto con vos”, le dijo Reini al ganador.

“A todos ustedes que nos acompañaron y a los que creyeron en mí. Este premio es de ustedes, los amo”, expresó Ian en los instantes finales del último programa de Masterchef Celebrity.