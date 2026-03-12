viernes 13 de marzo de 2026
12 de marzo de 2026
La reacción de Ian Lucas tras la salida de Evangelina Anderson de MasterChef Celebrity

Evangelina Anderson fue una de las eliminadas de MasterChef Celebrity y el banfileño Ian Lucas sorprendió con un par de posteos en las redes sociales.

Los posteos de Ian Lucas

El influencer banfileño se mostró muy contento por haber llegado a las instancias finales del programa. “No puedo responder todos los comentarios lindos que estoy recibiendo de MasterChef, seguimos en carrera. No saben, en serio, todo lo que trabajé, estudié, tuve clases de cocina todos los días. Terminaba de grabar y tenía clases de cocina a la noche”, expresó.

Ian Lucas luego agregó: “Dejé la vida para estar ahí, así que gracias en serio a los que tiran la mejor siempre y a los que no… me chupa un hue...”.

Más tarde compartió una foto celebrando junto a Marixa Balli haber llegado a las instancias finales y escribió: “Un pasito más”. También publicó una imagen con Cachete Sierra tras su eliminación y le dedicó un breve mensaje: “Mi hermano”. Mientras no hizo ninguna mención a la partida del ciclo de Evangelina Anderson.

