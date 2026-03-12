La reacción de Ian Lucas tras la salida de Evangelina Anderson de MasterChef Celebrity

Ian Lucas y Evangelina Anderson.

MasterChef Celebrity está en su recta final y Evangelina Anderson y Cachete Sierra quedaron eliminados de la competencia gastronómica de Telefe. Luego de la partida de los dos jugadores, Ian Lucas hizo unos llamativos posteos.

Ian Lucas y Evangelina Anderson quedaron en medio de rumores de un romance, que fueron confirmados por él y luego negados por ella.

image Los posteos de Ian Lucas El influencer banfileño se mostró muy contento por haber llegado a las instancias finales del programa. “No puedo responder todos los comentarios lindos que estoy recibiendo de MasterChef, seguimos en carrera. No saben, en serio, todo lo que trabajé, estudié, tuve clases de cocina todos los días. Terminaba de grabar y tenía clases de cocina a la noche”, expresó.

Ian Lucas luego agregó: “Dejé la vida para estar ahí, así que gracias en serio a los que tiran la mejor siempre y a los que no… me chupa un hue...”.

image Más tarde compartió una foto celebrando junto a Marixa Balli haber llegado a las instancias finales y escribió: “Un pasito más”. También publicó una imagen con Cachete Sierra tras su eliminación y le dedicó un breve mensaje: “Mi hermano”. Mientras no hizo ninguna mención a la partida del ciclo de Evangelina Anderson.

Compartí esta nota en redes sociales:







