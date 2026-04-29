jueves 30 de abril de 2026
Escribinos
29 de abril de 2026
¿Qué onda?

Cómo fue el reencuentro de Paula Chaves y Zaira Nara

Paula Chaves habló del acercamiento que tuvo con Zaira Nara y también de la chance de recomponer el vínculo que tuvieron en otros tiempos.

Zaira Nara y Paula Chaves, en otros tiempos.&nbsp;

Zaira Nara y Paula Chaves, en otros tiempos. 

El distanciamiento fue por el romance de Zaira Nara con Polito Pieres, el polista quien había sido pareja de Paula Chaves hace muchos años.

Lee además
Chechu Bonelli y Polito Pieres. 
Es el amor.

Qué pasa entre Chechu Bonelli y un ex de Zaira Nara y Paula Chaves
Paula Chaves contra Zaira Nara. 
Se picó.

Paula Chaves, contra Zaira Nara: "Le pedí que no me nombre más"

El diálogo se abrió tras la muerte de Moro, su perro que acompañó a Paula Chaves y su familia por 16 años, y el posterior gesto de Zaira Nara. Luego de esto, se cruzaron en un local de ropa y pudieron compartir una charla relajada y sin tensiones.

Embed

Qué dijo Paula Chaves sobre Zaira Nara

Consultada sobre este reencuentro por las cámaras de Desayuno Americano, el ciclo que conduce Pamela David por América TV, Paula Cheves dio detalles del momento.

“Un broche de oro. Las cosas se acomodan y viste que de repente te encontrás con personas cuando menos lo esperás”, expresó sobre ese encuentro que la sorprendió.

Y siguió: “Ella vivió toda esa era. Nos pusimos a hablar mucho ahí y ella me dijo: ‘¿te acordás que vos estabas loca con ese perro? que no le toquen las orejas, que no lo pongan en el piso que todavía no está vacunado’”, recordó.

image
Zaira Nara y Paula Chaves.

Zaira Nara y Paula Chaves.

Aunque bajó las expectativas: “Buena onda, pero es un montón hablar de reconciliación. A ustedes no les sirve que estemos amigadas”.

“Está todo bien. Pasaron cosas entre nosotras, cada una tiene su punto de vista. Nos debemos una charla profunda porque ahí, en el local, no pudimos hablar mucho. Hubo un abrazo muy lindo y está todo bien”, explicó.

Y cerró: “Nos van a ver en los eventos, nos vamos a tomar una copa y nos vamos a reír, vamos a charlar, pero no hay un vínculo. Sí para poder cruzarnos y que esté todo bien. Es mucho más incómodo estar evitando a alguien”.

Temas
Seguí leyendo

Qué pasa entre Chechu Bonelli y un ex de Zaira Nara y Paula Chaves

Paula Chaves, contra Zaira Nara: "Le pedí que no me nombre más"

Paula Chaves dijo que Zaira Nara no es más la madrina de su hija

Qué dijo Thiago Medina sobre el romance de Daniela Celis y Nick Sícaro

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Felipe Barrozo trae los clásicos de Intoxicados. 
No te lo pierdas.

Cultura del Sur de Temperley le rinde homenaje al rock argentino

Las más leídas

Te Puede Interesar

Thiago Medina habló del romance de Daniela Celis. 
¿Qué onda?

Qué dijo Thiago Medina sobre el romance de Daniela Celis y Nick Sícaro