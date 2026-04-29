Cómo fue el reencuentro de Paula Chaves y Zaira Nara

Paula Chaves se refirió sin vueltas a su acercamiento que tuvo con Zaira Nara, luego de largos años de distancia y también habló de la posibilidad de recomponer el fuerte vínculo que las dos reconocidas modelos mantuvieron en otros tiempos.

El distanciamiento fue por el romance de Zaira Nara con Polito Pieres , el polista quien había sido pareja de Paula Chaves hace muchos años.

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El diálogo se abrió tras la muerte de Moro, su perro que acompañó a Paula Chaves y su familia por 16 años, y el posterior gesto de Zaira Nara. Luego de esto, se cruzaron en un local de ropa y pudieron compartir una charla relajada y sin tensiones.

Qué dijo Paula Chaves sobre Zaira Nara

Consultada sobre este reencuentro por las cámaras de Desayuno Americano, el ciclo que conduce Pamela David por América TV, Paula Cheves dio detalles del momento.

“Un broche de oro. Las cosas se acomodan y viste que de repente te encontrás con personas cuando menos lo esperás”, expresó sobre ese encuentro que la sorprendió.

Y siguió: “Ella vivió toda esa era. Nos pusimos a hablar mucho ahí y ella me dijo: ‘¿te acordás que vos estabas loca con ese perro? que no le toquen las orejas, que no lo pongan en el piso que todavía no está vacunado’”, recordó.

image Zaira Nara y Paula Chaves.

Aunque bajó las expectativas: “Buena onda, pero es un montón hablar de reconciliación. A ustedes no les sirve que estemos amigadas”.

“Está todo bien. Pasaron cosas entre nosotras, cada una tiene su punto de vista. Nos debemos una charla profunda porque ahí, en el local, no pudimos hablar mucho. Hubo un abrazo muy lindo y está todo bien”, explicó.

Y cerró: “Nos van a ver en los eventos, nos vamos a tomar una copa y nos vamos a reír, vamos a charlar, pero no hay un vínculo. Sí para poder cruzarnos y que esté todo bien. Es mucho más incómodo estar evitando a alguien”.