Paula Chaves, contra Zaira Nara: "Le pedí que no me nombre más"

Luego de que Zaira Nara hiciera una broma al volver a ser consultada sobre si Paula Chaves había aprobado la relación que tuvo en su momento con Polito Pieres , la conductora hizo un fuerte descargo en sus redes sociales.

Polito Pieres fue novio de Paula Chaves hace casi un par de décadas y hace unos años fue novio de Zaira Nara . Debido a esto, las modelos tuvieron un distanciamento.

Es el amor. Qué pasa entre Chechu Bonelli y un ex de Zaira Nara y Paula Chaves

“Por Dios ¡Basta! Dejen de nombrarme y de una vez por todas entiendan que no fue por eso nuestro distanciamiento”, comenzó Paula Chaves sobre las noticias en las que aparece por las relaciones de Polito Pieres.

Luego, remarcó el pedido que le hizo a la hermana a Zaira Nara : “Se lo aclaré varias veces a Zaira, incluso la última vez hace unos meses le pedí que no me nombre más y me pidió perdón por hacerlo, justificando que se pone nerviosa con las notas”.

“Entiendo que es más fácil creer que fue por un hombre y no entender que muchas veces los valores que uno tiene y los intereses de cada uno hacen que una amistad se termine”, escribió en medio de los rumores sobre el romance entre Chechu Bonelli y Polito Pieres.

Y siguió: “No hago nunca esto de mostrar, pero de verdad basta, estoy harta de que me pregunten hace años por lo mismo”. “No me fumo más la carcajadita de si yo di el visto bueno o malo con una persona que salí hace más de 20 años y que no fue nada para mí”.

Sobre las razones por las que se distanció de Zaira Nara, Paula Chaves aclaró: “Una mistad se termina por tener propósitos de vida e intereses diferentes”.