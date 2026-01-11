La historia jamás contada de la separación de Zaira Nara y Diego Forlán

Ella relación entre Zaira Nara y Diego Forlán fue un mediático romance que se extendió en 2009 y 2011 y que culminó dramáticamente cuando ella decidió cancelar su casamiento a pocos días de la boda, en medio de un escándalo.

En aquellos días, Zaira Nara comenzaba a pisar fuerte sobre las pasarelas y Diego Forlán había explotado como futbolista en Europa y la Selección de Uruguay.

Por aquellos días, eran una de las parejas más queridas entre el mundo del espectáculo y el deporte. Con un compromiso confirmado y planes de boda en marcha.

Estuvieron en pareja durante aproximadamente tres años y se iban a casar en 2011, pero Zaira Nara canceló la boda a solo 40 días del evento, dejando el anillo que le había regalado el jugador. La polémica frase "Menos mal que no me casé" desató un escándalo y duras críticas hacia ella en ese momento.

Los motivos que dio Zaira Nara

Tiempo después, la hermana menor de Wanda Nara explicó que la decisión fue para no perder su rumbo y propósito de vida, y no por un contrato, sino para hacer su propio camino como modelo.

“Cuando sentís que algo no va más... Revisé porque no me quería casar, lo sentía”, confesó en una entrevista. Por su lado, el exfutbolista también compartió su versión de los hechos: “Fue muy simple, en el momento en el que yo no quise casarme, decidí que no había casamiento ni seguía la relación”.