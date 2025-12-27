La contundente opinión de Moria Casán sobre Zaira Nara

Con su picante estilo y sin guardarse nada, Moria Casán analizó la Navidad de los famosos en su programa de las mañanas El Trece al ver las fotos que subieron a la redes sociales, y se detuvo en especial en Zaira Nara .

Naza Di Serio seleccionó las imágenes y, tras ver a Luli Salazar vestida de “Mamá Noel” junto a su hija Matilda, en el ciclo de El Trece también le llegó el turno de Zaira Nara.

“Acá está Zaira, que está espléndida, desde José Ignacio con sus hijos”, dijo la periodista al mostrar las fotos de la hermana menor de Wanda Nara .

Y al ver el look blanco, casual y playero de la mediática, Moria Casán afirmó: “Esta es la más linda. En cuanto a pelo, altura, cara, todo. Es una de las más lindas”. “Ella se puede poner cualquier cosa y todo le queda bien”, acotó Naza Di Serio al respecto y sumando elogios a Zaira Nara.

Zaira Nara habló en el programa de Moria Casan

En diálogo con el programa de Moria Casán, la mediática dejó en claro que termina el año soltera y que eso es algo que no ocurría hace tiempo.

“Estoy muy contenta. Fue un año súper importante para mí, con muchas resoluciones a nivel laboral que venía trabajando hace muchos años. Cambié un poco el foco de mi carrera y pasé de la tele a emprender y trabajar con marcas”, comentó sobre los logros profesionales de este año.

image Zaira Nara elogiada por Moria Casán.

A nivel sentimental, afirmó: “En el amor se podría decir que fue un año tranquilo y que se termina así, soltera”.

“Yo no tengo estipulado cómo conocer a alguien. O sea, puede ser que conozca a alguien y que dé para algo o puede que no. Estoy disfrutando de este momento”, reflexionó Zaira Nara.

Y añadió: “Creo que tuve un novio atrás de otro desde que tengo uso de razón y tenía ganas de pensar en mí por un tiempo”.