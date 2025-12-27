El padre de Tomás Pliego reclama la devolución de un objeto de mucho valor sentimental

Luego de la condena de 15 años de cárcel para los autores del crimen deTomás Pliego, el padre del joven asesinado durante una entradera en Banfield, pide la devolución de la computadora de su hijo, que todavía permanece en manos de la Justicia, tras ser incautada como uno de los elementos claves en la investigación.
"Voy a presentarme en el tribunal para pedir la computadora de mi hijo, que tiene todas las fotos y recuerdos que son importantes para mí", expresó Martín Pliego.
En diálogo con La Unión, el hombre remarcó la necesidad de recuperar el aparato, que tiene un alto valor sentimental para toda su familia. El mismo había secuestrado por las autoridades en el escenario del asesinato, descubierto el 19 de abril del 2022.
Mientras tanto, Martín espera también la decisión que tomará la Justicia sobre el recurso presentado por uno de los imputados, que apeló la sentencia ante la Sala I de la Cámara de Casación Penal de La Plata.
Además, reiteró su agradecimiento a la fiscal Marcela Dimundo, cuya labor consideró fundamental para lograr que los delincuentes que participaron del asesinato del joven de 21 años hayan sido condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Lomas de Zamora.
Qué pasó con los asesinos de Tomás Pliego
Ariel Alejandro Pusch Acosta, Xavier Fideli, y Kevin Gómez, fueron declarados culpables del delito de "homicidio en ocasión de robo", en el marco de un juicio abreviado.