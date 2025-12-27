El padre de Tomás Pliego reclama la devolución de un objeto de mucho valor sentimental

Luego de la condena de 15 años de cárcel para los autores del crimen de Tomás Pliego , el padre del joven asesinado durante una entradera en Banfield , pide la devolución de la computadora de su hijo, que todavía permanece en manos de la Justicia, tras ser incautada como uno de los elementos claves en la investigación.

"Voy a presentarme en el tribunal para pedir la computadora de mi hijo, que tiene todas las fotos y recuerdos que son importantes para mí", expresó Martín Pliego.

Investigación. Cayeron dos sospechosos por el crimen de un joven asesinado delante de su novia en Llavallol

Desapareció. Asesino prófugo: el crimen de Nicolás Ferrari, un asesinato en Villa Rita impune hace seis años

En diálogo con La Unión , el hombre remarcó la necesidad de recuperar el aparato, que tiene un alto valor sentimental para toda su familia. El mismo había secuestrado por las autoridades en el escenario del asesinato, descubierto el 19 de abril del 2022.

Mientras tanto, Martín espera también la decisión que tomará la Justicia sobre el recurso presentado por uno de los imputados, que apeló la sentencia ante la Sala I de la Cámara de Casación Penal de La Plata.

Tomás Pliego, el joven vecino de Banfield asesinado por delincuentes. Tomás Pliego, el joven vecino de Banfield asesinado por delincuentes.

Además, reiteró su agradecimiento a la fiscal Marcela Dimundo, cuya labor consideró fundamental para lograr que los delincuentes que participaron del asesinato del joven de 21 años hayan sido condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Lomas de Zamora.

Qué pasó con los asesinos de Tomás Pliego

Ariel Alejandro Pusch Acosta, Xavier Fideli, y Kevin Gómez, fueron declarados culpables del delito de "homicidio en ocasión de robo", en el marco de un juicio abreviado.

Pusch, conocido con el alias de "Arielito", fue capturado en Banfield el 1 de mayo del 2022; y el otro, apodado "Stunt", se entregó ante la fiscalía tres semanas después. Por su parte, Fideli fue apresado una semana antes del juicio.

A pocas semanas del veredicto, Pusch Acosta, apodado "Arielito", fue acusado también de amenazar por redes sociales desde la cárcel a uno de los testigos claves en la causa.