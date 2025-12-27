El abogado de Chiqui Tapia denunció un "avance coordinado" del Gobierno de Milei contra la AFA

El abogado de Chiqui Tapia denunció un "avance coordinado" del Gobierno de Javier Milei contra la AFA.

Gregorio Dalbón, abogado del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia , denunció que hay un “avance coordinado” del Gobierno de Javier Milei contra la AFA, en lo que parece una disputa que tendrá varios capítulos por delante.

Bajo el título “Datos públicos”, Gregorio Dalbón criticó a los denunciantes y en el rol de distintos actores estatales, en medio de las actuaciones iniciadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) y las presentaciones realizadas ante organismos nacionales e internacionales.

En su publicación, el abogado sostuvo que el diputado Facundo Del Gaiso “registra ingresos del Estado” y cuenta con antecedentes administrativos vinculados al fútbol, citando una resolución oficial.

En la misma línea, mencionó al titular de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, a quien atribuyó vínculos laborales con el Estado y reuniones institucionales con funcionarios y magistrados.

Sin formular acusaciones directas, el mensaje planteó interrogantes sobre la independencia de quienes promovieron las denuncias y sugirió la existencia de posibles conflictos de intereses.

Denuncian filtraciones sobre los allanamientos en la causa que vincula a la AFA

El texto también hizo referencia a la difusión en medios de comunicación de información vinculada a allanamientos y actuaciones judiciales, al considerar que parte de ese material provendría de filtraciones cuya “trazabilidad y motivación merecen ser esclarecidas”.

En ese marco, el abogado mencionó a la senadora Patricia Bullrich y a ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y remarcó la necesidad de determinar responsabilidades en la circulación de información sensible.

Finalmente, el mensaje advirtió sobre un supuesto “avance coordinado” contra Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y la propia AFA, planteando que el debate excede lo ideológico y se inscribe en la defensa de la transparencia y el Estado de Derecho.