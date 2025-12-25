jueves 25 de diciembre de 2025
Escribinos
25 de diciembre de 2025
No será mucho.

Javier Milei les aumentará $9 mil a los jubilados desde enero

La mínima va a ser de $349.299,32 desde el primer mes de 2026. Si se suma el bono de $70 mil, quedará en $419.299.32. ¿Se puede vivir con eso, Javier Milei?

Javier Milei les aumentará $9 mil a los jubilados desde enero.

Javier Milei les aumentará $9 mil a los jubilados desde enero.

Según la Resolución 381/25 publicada en el Boletín Oficial, la jubilación mínima va a ser de $349.299,32 en enero. Se trata de un aumento nominal de casi 9 mil pesos en comparación con el haber que se pagó este mes. Si se suma a ese monto el bono de 70 mil pesos, el mínimo de bolsillo queda en 419,299.32 pesos en enero.

Lee además
Vecinos y familias podrán colaborar con la institución de su barrio.
Impulsada por el Municipio

Llega la jornada solidaria para mejorar los centros de jubilados de Lomas
jubilados: piden declarar la emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional
PREOCUPACIÓN

Jubilados: piden declarar la emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional

El aumento de Javier Milei supera la canasta básica

De eso modo, la minima alcanza a superar la canasta básica total elaborada por el INDEC para un adulto (que en noviembre fue de $406.903), pero está muy lejos de la canasta para adultos mayores que publica la Defensoría de la tercera Edad con componentes alineados con las necesidades de los adultos mayores, que se ubicó en su última medición -octubre- en 1.514.074,13

La actualización de enero alcanza también a la Prestación Básica Universal (PBU) y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). El mes que viene la PBU alcanzará los $15.788,50 y la PUAM llegará a los $27.43,46.

Temas
Seguí leyendo

Llega la jornada solidaria para mejorar los centros de jubilados de Lomas

Jubilados: piden declarar la emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional

Federico Otermín y Sol Tischik anunciaron programas para jubilados

Elecciones en Lomas: el compromiso de los jubilados, el ejemplo a seguir

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Navidad aburrida: fuerte precipitación en las ventas de juguetes por la crisis económica.
Mala jugada.

Navidad aburrida: fuerte precipitación en las ventas de juguetes por la crisis

Las más leídas

Te Puede Interesar

Lucas Licht será el nuevo entrenador de Talleres de Escalada.
Nueva etapa.

En Talleres de Escalada presentaron a Lucas Licht como el nuevo entrenador del equipo