Encontraron al Tucu López a los besos con Noe Antúnez: ¿romance confirmado?

Un nuevo romance del mundo del espectáculo quedó al descubierto en las últimas horas, cuando el Tucu López fue visto a los besos con Noe Antúnez, su compañera de trabajo, según lo filtraron en A la tarde, en América TV.

La imagen del chape empezó a circular en las últimas horas y terminó de despejar cualquier duda entre ellos. En tanto, trascendió que ambos comparten espacio laboral y se mueven con naturalidad tanto en el streaming como en la televisión.

"Es un galán, reconocidos por actores varones también, para que entiendan que la lectura de galán de este pibe es por los pares. Salió con dos grandes figuras: una cantante, la otra conductora y actriz", comenzó diciendo Luis Bremer , jugado al misterio. El periodista fue sumando pistas: "Ahora sale con una compañera de trabajo". Y agregó: "Ella es de Chaco, él de Tucumán".

Finalmente, Bremer reveló los nombres: " Noe Antúnez, gran actriz de cine, y el Tucu López ". Acto seguido, en el programa, mostraron las imágenes de los protagonistas a los besos. "Chape furioso", exclamaron en el estudio, mientras que Bremer confirmaba que "son compañeros de trabajo en el streaming.

image El Tucu López y Sabrina Rojas.

El Tucu López y su romance con Sabrina Rojas

El Tucu López no es ajeno a los flashes, ya que su vida sentimental siempre generó interés debido a que en el pasado mantuvo relaciones con figuras de alto perfil, entre ellas Sabrina Rojas, Jimena Barón y Romina Ricci, nombres fuertes del espectáculo local.

El dato que terminó de confirmar el vínculo entre López y Antúnez fue la aparición de imágenes de ambos besándose y con gestos de absoluta complicidad.

Por ahora, ninguno de los dos habló públicamente, aunque el Tucu López vuelve a quedar en el centro de la escena, esta vez acompañado por una nueva figura que promete dar que hablar.