Darío Cvitanich e Ivana Figueiras confirmaron su reconciliación con una foto íntima

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras.

El exfutbolista de Banfield Darío Cvitanich, que viene de separarse escandalosamente de Chechu Bonelli, confirmó su reconciliación con Ivana Figueiras con una particular foto que compartieron en las redes sociales. La postal muestra la intimidad de la pareja en una acogedora cabaña.

Luego de que los rumores indicaban de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras habían terminado su relación luego de revuelo mediática y de algunas picantes declaraciones de Chechu Bonelli, parece que siguen juntos.

image Darío Cvitanich e Ivana Figueiras, en la intimidad. Aunque ella misma había confirmado la separación, los rumores nunca dejaron de circular y se decía que el vínculo entre ambos seguía con viento a favor. De hecho, a principios de diciembre fueron vistos juntos en un restaurante, lo que alimentó las sospechas de reconciliación.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras, juntos Mientras que ahora llegó la primera señal concreta en redes sociales. Compartieron en sus historias una foto de un juego de ajedrez con el mismo fondo y también puede verse que están en una bonita cabaña y una estufa a leña encendida.

image Darío Cvitanich e Ivana Figueiras, en la intimidad. Un detalle que, para muchos, terminó de confirmar que el romance entre ellos sigue firme, mientras entre el exfutbolista y la modelo siguen sin tomar contacto con los medios. Darío Cvitanich y Chechu Bonelli se separaron después de 14 años juntos y tres hijas en común. Meses más tarde, Cvitanich oficializó su romance con Ivana Figueiras.

