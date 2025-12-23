martes 23 de diciembre de 2025
Es el amor.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras confirmaron su reconciliación con una foto íntima

Darío Cvitanich, separado de Chechu Bonelli, e Ivana Figueiras confirmaron que su romance sigue firme con un par de postales de la intimidad de la pareja.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras.

Luego de que los rumores indicaban de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras habían terminado su relación luego de revuelo mediática y de algunas picantes declaraciones de Chechu Bonelli, parece que siguen juntos.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras, en la intimidad.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras, en la intimidad.

Aunque ella misma había confirmado la separación, los rumores nunca dejaron de circular y se decía que el vínculo entre ambos seguía con viento a favor. De hecho, a principios de diciembre fueron vistos juntos en un restaurante, lo que alimentó las sospechas de reconciliación.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras, juntos

Mientras que ahora llegó la primera señal concreta en redes sociales. Compartieron en sus historias una foto de un juego de ajedrez con el mismo fondo y también puede verse que están en una bonita cabaña y una estufa a leña encendida.

image
Darío Cvitanich e Ivana Figueiras, en la intimidad.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras, en la intimidad.

Un detalle que, para muchos, terminó de confirmar que el romance entre ellos sigue firme, mientras entre el exfutbolista y la modelo siguen sin tomar contacto con los medios.

Darío Cvitanich y Chechu Bonelli se separaron después de 14 años juntos y tres hijas en común. Meses más tarde, Cvitanich oficializó su romance con Ivana Figueiras.

