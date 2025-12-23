Darío Cvitanich e Ivana Figueiras confirmaron su reconciliación con una foto íntima

Luego de que los rumores indicaban de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras habían terminado su relación luego de revuelo mediática y de algunas picantes declaraciones de Chechu Bonelli, parece que siguen juntos.
Aunque ella misma había confirmado la separación, los rumores nunca dejaron de circular y se decía que el vínculo entre ambos seguía con viento a favor. De hecho, a principios de diciembre fueron vistos juntos en un restaurante, lo que alimentó las sospechas de reconciliación.
Darío Cvitanich e Ivana Figueiras, juntos
Mientras que ahora llegó la primera señal concreta en redes sociales. Compartieron en sus historias una foto de un juego de ajedrez con el mismo fondo y también puede verse que están en una bonita cabaña y una estufa a leña encendida.
Un detalle que, para muchos, terminó de confirmar que el romance entre ellos sigue firme, mientras entre el exfutbolista y la modelo siguen sin tomar contacto con los medios.
Darío Cvitanich y Chechu Bonelli se separaron después de 14 años juntos y tres hijas en común. Meses más tarde, Cvitanich oficializó su romance con Ivana Figueiras.