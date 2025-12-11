jueves 11 de diciembre de 2025
11 de diciembre de 2025
Cómo fue el encuentro de Chechu Bonelli con Darío Cvitanich e Ivana Figueiras

Chechu Bonelli contó que coincidió en una fiesta que se realizó en un boliche con Darío Cvitanich e Ivana Figueiras y describió lo ocurrido.

Chechu Bonelli habló de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras.&nbsp;

Cuando le consultaron sobre cómo vivió este tiempo con el romance de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras, y el “proceso de sanación”, Chechu Bonelli contó: “Renacimiento, podríamos decir también. No, estuve hecha un trapo. Mal, mal, durante mucho tiempo.

Chechu Bonelli, con nuevo amor.
Y siguió: “Llorando todos los días, pero bueno, permitiéndome también vivir y pasar ese proceso, que fue un poco un proceso de curación, de depuración. Yo durante muchos años de mi vida prioricé a otra persona por encima de mi vida. Fue acompañar a sol y sombra a esa persona con la que decidí casarme, con la que decidí tener hijas, con la que decidí formar una familia. Y después todo eso, bueno, se desmoronó por distintas situaciones de la vida”.

Chechu Bonelli, Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en un boliche

Sobre las versiones que circularon, como peleas en un boliche donde Chechu Bonelli coincidió con Darío Cvitanich e Ivana Figueiras, fue clara.

“No, fue todo mentira. Lo puedo, lo puedo desmentir. No, nada que ver. De hecho, voy a contar la situación. Él me dijo: ‘Andá a la fiesta, yo sé que vas a ir’. Dije: ‘¿Vas a ir?’. Me dice: ‘No sé, lo decido sobre el momento’, dijo.

“Fui a la fiesta. Nunca me imaginé que él iba a ir con la persona con la que está actualmente. No me lo crucé. No me lo crucé ni a él ni a ella. Es más, me dijeron: ‘Le pasaste por al lado’. Juro por mis hijas, está mal lo que hago, pero juro por mis hijas que no, te juro por Dios que no lo vi ni a él ni a ella. No me lo crucé”, cerró el tema.

