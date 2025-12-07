domingo 07 de diciembre de 2025
7 de diciembre de 2025
Quién es la joven uruguaya que tuvo un romance con Franco Colapinto

La joven cantante de la banda uruguaya Toco para vos, Meri Deal, habló de su encuentro con Franco Colapinto en un boliche y de los rumores de romance.

Por Diario La Unión
Meri Deal habló de su encuentro con Franco Colapinto.

La cantante y el piloto asistieron a un boliche a fines de octubre después de que se dispute el Gran Premio de México, para luego irse juntos del local nocturno.

En diálogo con un medio de comunicación uruguayo, la cantante fue consultada sobre el video con Franco Colapinto que círculo en redes sociales. Sin embargo, se mostró evasiva al responder las insistentes preguntas de los periodistas. “No lo conocía personalmente”, declaró.

Franco Colapinto y su romance con una joven uruguaya

Si bien dejó en claro que “no tenía nada para declarar”, terminó revelando que la primera interacción que mantuvo con el piloto de Fórmula 1 “fue por redes”.

“No me acuerdo si habíamos charlado. Había habido como alguna interacción antes de redes. Pero ahí, en la fiesta, nos presentó Bizarrap, que yo me llevo bien con él y él estaba con Franco, y bueno...”, contó. Luego confirmó que, tras el encuentro, mantuvieron su comunicación por redes y que tiene “la mejor”.

Meri Deal habló de su romance con Franco Colapinto.

En declaraciones a otro medio uruguayo, Deal volvió a ser consultada por su vínculo con el piloto de Fórmula 1 y, cansada por las preguntas, negó cualquier tipo de relación con el argentino.

“A ver, es un video muy X. No hay nada con Colapinto”, dijo tajante. “Por eso también como que, nada, yo de por sí todo lo mío, mi vida fuera de lo laboral, lo cuido mucho siempre. Eso es algo que desde siempre me pasa, como que nunca me sentí muy cómoda. Ya me ha pasado otras veces y yo enseguida lo esquivó”, reflexionó.

Finalmente, compartió su opinión frente a la viralización del video: “Siempre alguien te ve, y es natural. No hay nada que esconder”.

Por  Sergio Lapegüe