Florinda Meza confesó cómo inició su romance con Chespirito

Florinda Meza contó intimidades de su romance con Chespirito
La actriz aseguró que en ese entonces no tenía pareja y que estaba dedicada a su carrera. “Tenía pretendientes. Muchos. Pero yo no perdía mi tiempo en eso”, dijo.
La actriz que interpretó a “Doña Florinda” hizo una distinción clave para el contexto actual: “Él me fichó a mí, pero quiero aclarar, porque estamos en una época muy diferente, que no era acoso, era cortejo”.
Cuando Moria preguntó sobre el primer acercamiento más íntimo, explicó: “Él decía eso, pero yo no le creía porque pues él era un triunfador entonces. Él cuando hacía ese programa, cuando llegó a esa televisora, llevaba ya desde el 55 siendo una estrella de la escritura, de los guiones”.
Florinda Meza y su relación con Chespirito
Florinda Meza remarcó que, en el momento en que conoció al protagonista de El Chavo, estaba casado y tenía seis hijos. “Conversaba mucho conmigo, yo conversaba mucho con Rubén, con Edgar, con él, siempre conversábamos mucho y la conversación era amena. Entonces él decía que yo era una joven muy madura y que por eso tenía una conversación tan amena", dijo y admitió que tenía sus dudas: “Y yo pensaba ‘a todas las debe decir lo mismo’”.
En su historia, Florinda no dudó en remarcar que la fama del creador de El Chavo del 8 le había dado la fama de “mujeriego”. “Era muy famoso y las mujeres se le iban encima. Entonces los hombres a veces no saben decir no, o no quieren decir no”, dijo.
A pesar de su cortejo, la actriz aseguró que su historia de amor no empezó hasta tiempo después. “Su conversación era linda, era muy simpático y cuando un hombre te hace reír, cuando un hombre te divierte, es un peligro”, confesó aunque dejó en claro que su vínculo tardó en concretarse: “Pero yo siempre puse una barrera, durante cinco años puse una barrera”, disparó.