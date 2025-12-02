Florinda Meza confesó cómo inició su romance con Chespirito

Florinda Meza estuvo como invitada en el programa de Moria Casán y contó detalles cómo nació su romance con Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito , a finales de los ‘70, cuando ambos compartían el set del programa que la convirtió en un clásico.

“Roberto siempre me cortejó. Yo siempre pensé ‘soy una joven, él es un viejo’”, recordó Florinda Meza en el programa de Moria Casán en El Trece.

La actriz aseguró que en ese entonces no tenía pareja y que estaba dedicada a su carrera. “Tenía pretendientes. Muchos. Pero yo no perdía mi tiempo en eso”, dijo.

La actriz que interpretó a “Doña Florinda” hizo una distinción clave para el contexto actual: “Él me fichó a mí, pero quiero aclarar, porque estamos en una época muy diferente, que no era acoso, era cortejo”.

Cuando Moria preguntó sobre el primer acercamiento más íntimo, explicó: “Él decía eso, pero yo no le creía porque pues él era un triunfador entonces. Él cuando hacía ese programa, cuando llegó a esa televisora, llevaba ya desde el 55 siendo una estrella de la escritura, de los guiones”.

Sin título-1 Florinda Meza habló de su romance con Chespirito con Moria Casán.

Florinda Meza y su relación con Chespirito

Florinda Meza remarcó que, en el momento en que conoció al protagonista de El Chavo, estaba casado y tenía seis hijos. “Conversaba mucho conmigo, yo conversaba mucho con Rubén, con Edgar, con él, siempre conversábamos mucho y la conversación era amena. Entonces él decía que yo era una joven muy madura y que por eso tenía una conversación tan amena", dijo y admitió que tenía sus dudas: “Y yo pensaba ‘a todas las debe decir lo mismo’”.

En su historia, Florinda no dudó en remarcar que la fama del creador de El Chavo del 8 le había dado la fama de “mujeriego”. “Era muy famoso y las mujeres se le iban encima. Entonces los hombres a veces no saben decir no, o no quieren decir no”, dijo.

A pesar de su cortejo, la actriz aseguró que su historia de amor no empezó hasta tiempo después. “Su conversación era linda, era muy simpático y cuando un hombre te hace reír, cuando un hombre te divierte, es un peligro”, confesó aunque dejó en claro que su vínculo tardó en concretarse: “Pero yo siempre puse una barrera, durante cinco años puse una barrera”, disparó.