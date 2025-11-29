domingo 30 de noviembre de 2025
Escribinos
29 de noviembre de 2025
Buena onda.

Qué dijo el papá de Ian Lucas sobre el romance con Evangelina Anderson

Gustavito de Los Tulipanes, el papá de Ian Lucas, habló del romance del joven con Evangelina Anderson y hasta la invitó a comer un asado en Banfield.

Gustavito de Los Tulipanes, el papá de Ian Lucas.&nbsp;

Gustavito de Los Tulipanes, el papá de Ian Lucas. 

En el programa Más Moranza, conducido por el periodista Diego Moranzoni, que se emite por FM 107.5, sorprendieron al revelar una versión que circula en la producción de MasterChef Celebrity, en Telefe, sobre la relación del joven influencer con la modelo.

Lee además
Ian Lucas sorprendió  a todos en MasterChef Celebrity.
¡Ups!

Ian Lucas sorprendió al jurado de MasterChef con un extraño pedido
Valentina Cervantes se despidió de MasterChef Celebrity. 
Hasta pronto.

Cómo fue la despedida de Valentina Cervantes en Masterchef Celebrity
Embed

Según contó el periodista Gonzalo Rocca, la información llegó a sus manos de una fuente cercana al certamen culinario y, aunque aún no fue oficializada, habría sido confirmada por el propio papá del streamer.

“Si Ian se pone de novio es el más fiel, ahora la está pasando bien. Si Evangelina quiere venir y que le haga un asado en Banfield, no tengo drama”, afirmó Gustavito en diálogo con el programa, dando a entender que la relación estaría encaminada.

Mientras tanto, se los pudo ver compartiendo videos que se hicieron virales en las redes sociales y ya se habla de fotos de los dos juntos.

image
Ian Lucas y Evangelina Anderson.

Ian Lucas y Evangelina Anderson.

UNAS FICHAS PARA IAN LUCAS

Ian Lucas de Mendonça tiene 26 años es un actor, cantante y youtuber. Es hijo de Gustavo de Mendonça, músico y líder de la banda Los Tulipanes, y de Eliana.

Además tiene un hermano menor llamado Teo, que también es influencer, y ambos son muy unidos.

Ganó popularidad en las redes sociales durante su adolescencia, adquiriendo una gran notoriedad por su contenido en YouTube, con más de 35 millones de suscriptores. En paralelo, incursionó en la actuación teniendo papeles en las series juveniles.

Más allá del público joven, su salto a la popularidad se dio en MasterChef Celebrity. Se lució con algunos platos y también falló en otros, pero se compró al público con su simpatía y autenticidad.

Temas
Seguí leyendo

Ian Lucas sorprendió al jurado de MasterChef con un extraño pedido

Cómo fue la despedida de Valentina Cervantes en Masterchef Celebrity

Filtraron la primera foto de Evangelina Anderson junto al banfileño Ian Lucas

Cómo será la separación de bienes entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Evangelina Anderson y Martín Demichelis, separados. video
Todo mal.

Cómo será la separación de bienes entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Las más leídas

Te Puede Interesar

“El caballero de los siete reinos”, en HBO. 
Prendé la tele.

HBO Max renueva dos series del universo de "Game of Thrones"